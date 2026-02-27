Una jubilada será inhabilitada por amenazar a otro conductor con un cuchillo

Una jubilada descendió de su vehículo y amenazó con un cuchillo a otro conductor en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, motivo por el que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó su inhabilitación.
La mujer descendió de su vehículo y amenazó con un arma blanca a otro automovilista mientras esperaba el cambio del semáforo en la ciudad de Santa Rosa.
Según el video difundido en redes sociales, la mujer bajó de su Volkswagen Gol mientras esperaba a que el semáforo cambie a verde en un cruce de la capital pampeana. Con la luz aún en rojo, se la observa tomar el arma blanca para intimidar al automovilista, tras una discusión vial, que circulaba a bordo de un Peugeot 206.
La situación fue capturada por testigos que iban en el auto detrás y difundieron en redes las imágenes del momento en que la mujer amenaza a otro conductor.
En este contexto, la ANSV identificó a la mujer y solicitó a la jurisdicción pertinente la suspensión provisoria de su licencia de conducir. La implicada será notificada de la sanción y deberá someterse a exámenes psicológicos para constatar si se encuentra apta para volver a manejar