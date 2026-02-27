Indignación por el video de una reconocida influencer presa que celebró su cumpleaños en la cárcel

Paola Galeano tiene miles de seguidores en TikTok donde comparte videos desde un pabellón en un penal. Festejó su cumpleaños y generó indignación en redes.

Indignación por el video de una influencer festejando su cumpleaños desde la cárcel

Maria Paola Galeano, también conocida como "Malala" está condenada a 13 años de prisión por un homicidio en ocasión de robo cometido en 2013. Hace unos meses, saltó a la fama por sus videos en la red social TikTok donde ya cuenta con más de 200 mil seguidores.

Actualmente se dedica a subir contenido desde el pabellón femenino de la Unidad N°40 de Lomas de Zamora donde está detenida junto a otras mujeres. Recientemente, publicó un polémico video y generó indignación en las redes sociales.

Paola Galeano- Cumpleaños La influencer Paola Galeano compartió un video festejando su cumpleaños desde la cárcel y generó indignación El video de cumpleaños de la influencer presa Las publicaciones de Paola van desde fotos y videos con otras presas en el penal, hasta transmisiones en vivo, bailes y videos de comedia. Esta semana, la influencer festejó su cumpleaños y compartió el momento desde el penal.

En las imágenes se ve un pabellón adornado con globos rosas, catering, música y torta de cumpleaños. En el video se observa a Paola soplando de las velas y festejando con las demás internas a tan sólo unos meses de salir en libertad, el próximo 31 de agosto.

Embed NUEVA POLÉMICA EN UNA CÁRCEL BONAERENSE: INFLUENCER FESTEJÓ SU CUMPLE A TODO TRAPO



María Paola Galeano tiene más de 209 mil seguidores en TikTok y festejó su cumpleaños a toda orquesta en la cárcel. Fue condenada a 13 años por un asesinato en ocasión de robo. #viral #video pic.twitter.com/bvwPEVpmuJ — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) February 27, 2026 Tras viralizarse uno de los videos de Paola, el Servicio Penitenciario Bonaerense realizó una requisa y secuestró su celular, impidiéndole volver a publicar videos. Sin embargo, tras una entrevista en agosto de 2025, Galeano pudo recuperar su teléfono y seguir filmando videos, los cuales alcanzan más de 20 mil reproducciones.

El debate sobre el uso de celulares en las cárceles El video causó indingación en muchos usuarios y reabrió el debate sobre el uso de celulares en las cárceles y la línea entre el derecho a la comunicación y el acceso que tienen los presos a cometer actos delictivos tras las rejas. Durante la pandemia por COVID-19, la Justicia habilitó la utilización de celulares a personas privadas de su libertad. Pero el debate se reabrió tras conocerse los movimientos que realizaba la “Banda del Millón”, la cual planificaba delitos desde la cárcel a través del uso de celulares.