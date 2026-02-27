27 de febrero de 2026 - 23:20

Indignación por el video de una reconocida influencer presa que celebró su cumpleaños en la cárcel

Paola Galeano tiene miles de seguidores en TikTok donde comparte videos desde un pabellón en un penal. Festejó su cumpleaños y generó indignación en redes.

Indignación por el video de una influencer festejando su cumpleaños desde la cárcel

Indignación por el video de una influencer festejando su cumpleaños desde la cárcel

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Maria Paola Galeano, también conocida como "Malala" está condenada a 13 años de prisión por un homicidio en ocasión de robo cometido en 2013. Hace unos meses, saltó a la fama por sus videos en la red social TikTok donde ya cuenta con más de 200 mil seguidores.

Leé además

Destruyeron más de 5.000 celulares incautados en las cárceles de Mendoza

Así destruyeron más de 5.000 celulares incautados en las cárceles de Mendoza

Por Redacción Policiales
Los primeros 300 celulares secuestrados en las cárceles que fueron destruidos. 

El Gobierno anunció el secuestro de 5 mil celulares de las cárceles y no todos serán destruidos

Por Martín Fernández Russo

Actualmente se dedica a subir contenido desde el pabellón femenino de la Unidad N°40 de Lomas de Zamora donde está detenida junto a otras mujeres. Recientemente, publicó un polémico video y generó indignación en las redes sociales.

Paola Galeano- Cumpleaños
La influencer Paola Galeano compartió un video festejando su cumpleaños desde la cárcel y generó indignación

La influencer Paola Galeano compartió un video festejando su cumpleaños desde la cárcel y generó indignación

El video de cumpleaños de la influencer presa

Las publicaciones de Paola van desde fotos y videos con otras presas en el penal, hasta transmisiones en vivo, bailes y videos de comedia. Esta semana, la influencer festejó su cumpleaños y compartió el momento desde el penal.

En las imágenes se ve un pabellón adornado con globos rosas, catering, música y torta de cumpleaños. En el video se observa a Paola soplando de las velas y festejando con las demás internas a tan sólo unos meses de salir en libertad, el próximo 31 de agosto.

Embed

Tras viralizarse uno de los videos de Paola, el Servicio Penitenciario Bonaerense realizó una requisa y secuestró su celular, impidiéndole volver a publicar videos. Sin embargo, tras una entrevista en agosto de 2025, Galeano pudo recuperar su teléfono y seguir filmando videos, los cuales alcanzan más de 20 mil reproducciones.

El debate sobre el uso de celulares en las cárceles

El video causó indingación en muchos usuarios y reabrió el debate sobre el uso de celulares en las cárceles y la línea entre el derecho a la comunicación y el acceso que tienen los presos a cometer actos delictivos tras las rejas.

Durante la pandemia por COVID-19, la Justicia habilitó la utilización de celulares a personas privadas de su libertad. Pero el debate se reabrió tras conocerse los movimientos que realizaba la “Banda del Millón”, la cual planificaba delitos desde la cárcel a través del uso de celulares.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Secuestraron celulares que intentaban ingresar en el Complejo Penitenciario San Felipe. 

Intentó ingresar celulares para presos en una bolsa de leña y fue descubierto en la cárcel de San Felipe

Por Redacción Policiales
Pánico a bordo: el impactante video de un crucero que sufrió una inclinación por un fuerte oleaje

Pánico a bordo: impactante video de un crucero que sufrió una fuerte inclinación por un oleaje

Por Redacción Mundo
Una influencer advirtió sobre visitar el Palacio de las Brujas en Vizcaya

La advertencia de una influencer sobre el verdadero peligro de visitar el "Palacio de las Brujas" de Vizcaya

Por Redacción
Fotos, video y ternura: nació un pichón de cóndor en la cordillera y así es su monitoreo no invasivo

Fotos, video y ternura: nació un pichón de cóndor en la cordillera y así es su "monitoreo no invasivo"

Por Ignacio de la Rosa