La advertencia de una influencer sobre el verdadero peligro de visitar el "Palacio de las Brujas" de Vizcaya

Tras un video viral en las redes sociales, el Palacio de los Hurtado de Amézaga se llenó de turistas pero advierten los peligros de este lugar "maldito"

Muchos lugares del mundo son visitados por turistas debido a sus llamativos paisajes e historias. Y existen quienes eligen ciertos lugares por los mitos y leyendas que hay detrás de estos, como maldiciones, fantasmas o misteriosas apariciones sobrenaturales.

Uno de estos lugares es el Palacio de los Hurtado de Amézaga, también conocido como el "Palacio de las Brujas", ubicado en Vizcaya, un territorio histórico español que forma parte de la comunidad autónoma de País Vasco.

Palacio de las Brujas La advertencia de una influencer sobre "El Palacio de las Brujas" Recientemente, se viralizó un video en las redes sociales donde la influencer Nahikari Nuñez Urruela (@nahikaru en Instagram) visitaba el famoso "Palacio de las Brujas" y contaba su historia. El video muestra imágenes del lugar abandonado en Vizcaya y narra la maldición que yace sobre él.

La historia cuenta que el Palacio comenzó a construirse para el Rey Felipe V en el Siglo XVIII, pero una maldición cayó sobre él y lo dejó en ruinas. Cada arquitecto que intentaba construir el Palacio moría en el intento, dejando la edificación abandonada para siempre. La leyenda cuenta que aún se escuchan gritos de una madre que perdió a su hijo en el lugar.

Tras la viralización del video, cientos de turistas curiosos decidicieron viajar hasta Vizcaya para conocer y adentrarse en el "palacio maldito". Sin embargo, debido a la gran cantida de visitas que tuvo el lugar en pocos días, la influencer publicó un video con una advertencia.