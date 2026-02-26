La advertencia de una influencer sobre el verdadero peligro de visitar el "Palacio de las Brujas" de Vizcaya

Muchos lugares del mundo son visitados por turistas debido a sus llamativos paisajes e historias. Y existen quienes eligen ciertos lugares por los mitos y leyendas que hay detrás de estos, como maldiciones, fantasmas o misteriosas apariciones sobrenaturales.
Uno de estos lugares es el Palacio de los Hurtado de Amézaga, también conocido como el "Palacio de las Brujas", ubicado en Vizcaya, un territorio histórico español que forma parte de la comunidad autónoma de País Vasco.
La advertencia de una influencer sobre "El Palacio de las Brujas"
Recientemente, se viralizó un video en las redes sociales donde la influencer Nahikari Nuñez Urruela (@nahikaru en Instagram) visitaba el famoso "Palacio de las Brujas" y contaba su historia. El video muestra imágenes del lugar abandonado en Vizcaya y narra la maldición que yace sobre él.
La historia cuenta que el Palacio comenzó a construirse para el Rey Felipe V en el Siglo XVIII, pero una maldición cayó sobre él y lo dejó en ruinas. Cada arquitecto que intentaba construir el Palacio moría en el intento, dejando la edificación abandonada para siempre. La leyenda cuenta que aún se escuchan gritos de una madre que perdió a su hijo en el lugar.
Tras la viralización del video, cientos de turistas curiosos decidicieron viajar hasta Vizcaya para conocer y adentrarse en el "palacio maldito". Sin embargo, debido a la gran cantida de visitas que tuvo el lugar en pocos días, la influencer publicó un video con una advertencia.
"Se ha puesto en contacto conmigo la familia de "El Palacio de las Brujas" y me ha dicho que muchos están yendo a visitarlo, pero por favor no vayan. El edificio está en ruinas y puede ser peligroso para ustedes", expresó la influencer en sus redes sociales.
En cambio, la joven aconsejó a quienes desean ir al lugar que se dirijan a un monte cercano y así poder divisar el Palacio desde esa perspectiva. "Les pido por favor, a nivel personal, que no intenten entrar por su propia seguridad", reiteró la joven.