Indignación en China por un perro influencer que fue robado y luego vendido a un restaurante

El caso de un perro influencer llamado Chutou, un border collie que tenía más de 1 millón de seguidores , generó gran indignación en China tras ser robado de una granja familiar y luego ser sacrificado en un restaurante para utilizar su carne.

China: un grupo de estudiantes construyó el avión de papel gigante y buscan el récord Guinness

La historia del animal comenzó en 2018 cuando su dueño llamado Guo, un influencer de viajes, lo adquirió cuando tenía solo tres meses de vida por más de 2.000 yuanes, cerca de 290 dólares.

Desde ese momento y hasta entonces, Chutou se convirtió en un compañero fiel para Guo durante sus viajes por todo el país asiático , recorriendo montañas hasta desiertos y hasta llegando a ser perro guardián en algunos contextos.

Durante un viaje reciente, Guo decidió dejar a sus padres a cargo del animal. En ese contexto, el 11 de mayo su padre le alertó sobre la desaparición de Chutou, quien ya contaba con millones de seguidores en la red social china Douyin, que es similar a TikTok.

Luego, al observar las cámaras de seguridad de la propiedad familiar, descubrieron que el perro había sido secuestrado por dos hombres que se lo llevaron en una bicicleta, descartando la hipótesis de que “se había perdido”.

Chutou perro Chutou se había convertido en un compañero fiel para Guo durante sus viajes

En ese momento, Guo comenzó la búsqueda de su mascota, la cual finalizó el pasado 26 de mayo al localizar a uno de los presuntos culpables del secuestro. Pero ya era demasiado tarde, debido a que el hombre le aseguró que lo había vendido a un restaurante que utilizaba carne de perro por una cifra superior a los 20 dólares.

Con este desenlace, la búsqueda de Chutou llegó a su fin con el peor de los finales tras constatar que había sido sacrificado para luego ser consumido en un restaurante. "El perro está muerto, así que dejen de armar un escándalo. No infringí la ley", señaló el presunto ladrón.

Pero la historia no terminó allí, ya que Guo acudió al restaurante y se enfrentó con uno de los trabajadores, quien le aclaró que no quedaba ningún rastro del perro. Luego de esto, Guo presentó una denuncia por el robo y sacrificio de Chutou.

El equipo de abogados de Guo pide una indemnización tras el horroroso hecho, reclamando pérdidas económicas tras destacar la fama del animal.