Más caras que las de Darín: se hizo viral al mostrar que pagó $72.000 por una docena de empanadas

Un usuaria de TikTok utilizó la cuenta de su emprendimiento para mostrar el exorbitante precio que pagó por su comida durante sus vacaciones y el clip se convirtió en viral . A través del perfil @amueblartefabrica , donde habitualmente promociona su marca de muebles del hogar, la mujer compartió un video mostrando el ticket de su compra y fue muy cuestionada.

En el clip, la joven relató su sorpresa al visitar un complejo en Córdoba: “Vinimos a Villa General Belgrano a un complejo y miren la docena de empanadas 72 mil pesos” .

En esta ocasión, la creadora de contenido, aprovechó la oportunidad para promocionar sus productos con humor, comentando que el alimento era “más caro que la cuota del sofá Jazmín que van a pagar ustedes” .

La publicación no tardó en generar una ola de reacciones en la sección de comentarios. Muchos usuarios cuestionaron su decisión de realizar la compra: “Si lo pagaste es porque te sobra la plata, no sé de qué te quejas” , escribió una seguidora. Otros agregaron: "No entiendo la gente.... no preguntan el precio antes de comprar pero que se quejan después", "Jamás se la pagaría ese precio!! !" y "Ni de casualidad pago yo eso".

Ante las dudas sobre por qué había aceptado ese precio y si la calidad del producto lo justificaba, la emprendedora aclaró que no tuvo alternativa: “¡Era el único bar! Y no eran grandes ni ricas” , respondió.

A pesar de las críticas, también recibió el apoyo de una gran cantidad de seguidores que denunciaron situaciones similares en destinos turísticos. Muchos usuarios advirtieron que este tipo de actitudes por parte de los comerciantes suelen "espantar a los turistas", quienes terminan optando por otros destinos o incluso prefieren viajar al extranjero tras comparar los costos.

“Mas caras que las de Darín”

Uno de los comentarios más destacados fue la comparación con la polémica que surgió a raíz de los dichos de Ricardo Darín . Meses atrás, el actor había expresado su desconcierto ante la situación económica y las medidas del Gobierno nacional, mencionando específicamente el costo de este alimento: “No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando”, afirmó.

Sus declaración incluso fueron cuestionadas por el ministro de Economía , Luis Caputo, quien calificó sus palabras como una “estupidez” y afirmó que Darín “se quiso hacer el nacional y popular”. Incluso lo llamó “Ricardito”, una forma despectiva que el actor no dejó pasar.