No volvió a casa y su gato se quedó toda la noche esperando: el video viral que rompe corazones

Una usuaria recibió grandes críticas luego de mostrar como su mascota pasó la noche despierto mirando a la puerta, aguardando ella regresara a casa.

Una usuaria fue foco de críticas por dejar solo a su gato durante la noche.&nbsp;

Una usuaria fue foco de críticas por dejar solo a su gato durante la noche. 

La cuenta de TikTok @fratboychadwick se ha convertido en viral gracias a su protagonista, Chad, un gato que causa ternura en redes y cuenta con gran cantidad de seguidores en su perfil. Sin embargo, una de sus ultimas publicaciones no solo enterneció a muchos, sino también varios seguidores apuntaron contra su dueña y se desató una polémica en los comentarios.

La usuaria compartió el video captado por la cámara de vigilancia que había instalado en su hogar para monitorear a su mascota. Esa noche, la protagonista del clip decidió dormir en la casa de su madre y dejó a su gato, Chad, solo.

En las imágenes se observa a Chad despierto, sentado frente a la puerta. "Pasé la noche en otro lugar... Chad pasó la noche esperando a que volviera a casa", escribió la usuaria en la descripción del video, que ya supera las 700 mil visualizaciones.

Broke my heart the entire night watching him on the camera stare at the door waiting for me to come home EDIT : I LEFT MY BEDROOM TV AND LIGHT ON!!! HE USUALLY HANGS IN THERE, I WASNT EXPECTING HIM TO BE IN THE LIVINGROOM AT ALL

En su publicación añadió: "Me rompió el corazón verlo toda la noche en la cámara, mirando hacia la puerta esperando que yo volviera a casa" .

El video generó grandes críticas

El video rápidamente despetó cientos de reacciones. Mientras miles compartían la ternura que les provocaba la fidelidad del animal, otros se llenaron el posteo de críticas y recomendaciones.

“No lo vuelvas a dejar nunca, va contra la ley de gatos" bromeó una usuaria. Otros en cambio añadieron : “Por favor no lo hagas de nuevo, “Podrías haberlo traído con tus padres.” y “Voy a llorar, esto es lo más triste que he visto jamás”.

Incluso hubo quienes sugirieron que Chad necesita compañía: “Por eso siempre necesitas conseguirles un amigo. Si no estás mucho en casa, consigue dos gatos para que se tengan el uno al otro.”

Debido a la cantidad de críticas que recibió la propia dueña tuvo que aclarar la situación: “Esta fue literalmente la única noche que pasé lejos de él jajaja, la gente es muy rápida para juzgar con solo un video” , explicó remarcando que se trató de un hecho excepcional.

