No volvió a casa y su gato se quedó toda la noche esperando: el video viral que rompe corazones

La cuenta de TikTok @fratboychadwick se ha convertido en viral gracias a su protagonista, Chad, un gato que causa ternura en redes y cuenta con gran cantidad de seguidores en su perfil. Sin embargo, una de sus ultimas publicaciones no solo enterneció a muchos, sino también varios seguidores apuntaron contra su dueña y se desató una polémica en los comentarios.

Catering, piñata, juegos y más: el cumpleaños de un perro que se volvió viral

La usuaria compartió el video captado por la cámara de vigilancia que había instalado en su hogar para monitorear a su mascota. Esa noche, la protagonista del clip decidió dormir en la casa de su madre y dejó a su gato, Chad, solo.

En las imágenes se observa a Chad despierto, sentado frente a la puerta. "Pasé la noche en otro lugar... Chad pasó la noche esperando a que volviera a casa", escribió la usuaria en la descripción del video, que ya supera las 700 mil visualizaciones.

En su publicación añadió: " Me rompió el corazón verlo toda la noche en la cámara, mirando hacia la puerta esperando que yo volviera a casa" .

El video rápidamente despetó cientos de reacciones. Mientras miles compartían la ternura que les provocaba la fidelidad del animal, otros se llenaron el posteo de críticas y recomendaciones.

“No lo vuelvas a dejar nunca, va contra la ley de gatos" bromeó una usuaria. Otros en cambio añadieron : “Por favor no lo hagas de nuevo, “Podrías haberlo traído con tus padres.” y “Voy a llorar, esto es lo más triste que he visto jamás”.

Incluso hubo quienes sugirieron que Chad necesita compañía: “Por eso siempre necesitas conseguirles un amigo. Si no estás mucho en casa, consigue dos gatos para que se tengan el uno al otro.”

Debido a la cantidad de críticas que recibió la propia dueña tuvo que aclarar la situación: “Esta fue literalmente la única noche que pasé lejos de él jajaja, la gente es muy rápida para juzgar con solo un video” , explicó remarcando que se trató de un hecho excepcional.