Quién es Larry, el gato más famoso del Reino Unido que cumple 15 años como Jefe Ratonero

Mientras los primeros ministros británicos pasan, Larry permanece. El gato más famoso del mundo celebra 15 años como Jefe Ratonero oficial , consolidándose como el único símbolo de estabilidad en una década de caos político. Su historia, que incluye protocolos de Estado, revela por qué es el verdadero dueño de Downing Street.

Los tuppers viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las dos ideas útiles para reutilizarlos en el jardín

El 15 de febrero de 2026 marca un hito sin precedentes en la política británica: Larry, el gato atigrado gris y blanco, cumple 15 años de servicio ininterrumpido en el número 10 de Downing Street. Desde su llegada en 2011, rescatado del refugio Battersea Dogs & Cats Home, ha servido bajo el mandato de seis primeros ministros diferentes, desde David Cameron hasta Keir Starmer.

A diferencia de las mascotas presidenciales de otros países, Larry no es la propiedad personal de quien ocupa el cargo de Primer Ministro. Su estatus legal es el de un funcionario del servicio civil británico , lo que lo convierte en un residente permanente que no se muda cuando cambian los gabinetes.

La permanencia de Larry es tan sólida que, cuando David Cameron dejó el cargo en 2016, tuvo que aclarar públicamente que no podía llevarse al felino porque "pertenece a la casa y el personal lo ama profundamente". Legalmente, Larry ostenta el título de Jefe Ratonero de la Oficina del Gabinete , siendo el primero en recibir esta distinción de forma completamente oficial en la historia.

Un dato que suele sorprender a los ciudadanos es que Larry no es una carga para los impuestos públicos. A diferencia de otros cargos gubernamentales, su mantenimiento es financiado voluntariamente por el propio personal de Downing Street.

Entre sus deberes oficiales, el sitio web del gobierno destaca tareas que pocos humanos podrían cumplir con tal naturalidad: recibir a invitados internacionales, inspeccionar las defensas de seguridad y, fundamentalmente, "probar la calidad de los muebles antiguos para las siestas".

De cazador de ratas a ícono diplomático mundial

Larry ha demostrado tener un agudo sentido de la ocasión diplomática. Ha "recibido" a líderes de la talla de Barack Obama, con quien se mostró inusualmente amistoso, y a Volodímir Zelenski. Sin embargo, también ha protagonizado momentos de tensión, como cuando decidió tomar una siesta debajo de "La Bestia", el vehículo blindado de Donald Trump, bloqueando temporalmente su paso.

image

Su vida en Westminster no ha estado libre de conflictos físicos. Durante años mantuvo una relación volátil y "peleas viciosas" con Palmerston, el gato del Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta que este último se retiró en 2020. Estas disputas territoriales eran seguidas por la prensa con la misma atención que una crisis de gabinete.

Operación Larry Bridge: el protocolo para su partida

Dada su avanzada edad (19 años) y su estatus de ícono cultural, el Gobierno británico ya tiene diseñado un plan de contingencia para el día de su fallecimiento: la Operación Larry Bridge. Este protocolo, que imita el nombre en clave utilizado para los funerales de la realeza, asegura que su partida sea tratada como un asunto de importancia nacional.

image

El plan incluye la emisión de un comunicado oficial coordinado y la difusión de una galería de sus mejores fotografías para honrar su memoria. Por ahora, sus cuidadores aseguran que Larry sigue en forma, patrullando su territorio y recordándole a cada nuevo mandatario que, en Downing Street, las garras del poder las tiene él.