15 de febrero de 2026 - 11:09

Pesa menos de tres kilos, parece un gato doméstico y es el depredador más letal del planeta

Parece un inofensivo gatito doméstico, pero este felino africano tiene una tasa de éxito del 60% y caza más en una sola noche que un leopardo en seis meses.

El gato de patas negras simula ser un simple gato doméstico cuando en realidad es uno de los mejores deprededadores del mundo felino.

Foto:

Por Cristian Reta

En las llanuras del sur de África habita un depredador que rompe todos los esquemas de la naturaleza. Aunque pesa menos de tres kilos y luce tan adorable como un gato doméstico, el gato de patas negras es el felino más mortífero del planeta por su increíble eficacia.

Este pequeño animal tiene una longitud corporal que no supera los 45 centímetros y un peso máximo de apenas dos kilos y medio. A pesar de su apariencia frágil, con grandes ojos redondos y pelaje moteado, es la especie de felino salvaje más pequeña de África y supera en ferocidad a parientes mucho más grandes.

image

La diferencia clave entre este felino y el resto del reino animal es su intensidad. Mientras otros depredadores fallan la mayoría de sus intentos, el gato de patas negras es una máquina de precisión que no da tregua a sus presas durante las incursiones nocturnas.

Una eficiencia que humilla a los grandes felinos

Lo que hace realmente especial a este animal es su tasa de éxito. Se estima que el 60% de sus ataques terminan en una captura efectiva, la cifra más alta registrada en el mundo de los felinos. Para ponerlo en perspectiva, un informe de la BBC destaca que un leopardo necesita más de seis meses para matar la misma cantidad de animales que este pequeño gato abate en una sola noche.

Embed

Su ritmo es frenético: sale de su madriguera cada noche para cazar presas aproximadamente cada 30 o 50 minutos. Su dieta es variada e incluye roedores, aves, saltamontes y animales de su mismo tamaño, como liebres o pollos. Esta necesidad extrema de alimento se debe a que consume diariamente una quinta parte de su peso corporal para mantener sus altos niveles de energía.

El "tigre de las hormigas" que nunca bebe agua

Este animal ha desarrollado adaptaciones asombrosas para sobrevivir en las regiones áridas de Sudáfrica, Namibia y Botsuana. Es un felino tímido que durante el día se oculta en termiteros abandonados o madrigueras de otros animales, lo que le ha valido el apodo local de "hormiga tigre".

image

Una de sus características más curiosas es su independencia del agua:

  • Casi no bebe líquidos de forma directa.
  • Obtiene toda la hidratación necesaria directamente de la carne de sus presas.
  • Recorre distancias de hasta 30 kilómetros en una sola noche de expedición.

Incluso su nombre es motivo de debate, ya que sus patas no son realmente negras; solo la parte inferior y las almohadillas presentan ese color oscuro característico.

image

Lamentablemente, este prodigio de la naturaleza se encuentra en peligro de extinción desde hace 20 años. Aunque es completamente inofensivo para los seres humanos, su hábitat limitado y enfermedades metabólicas han provocado que ya no existan ejemplares en los zoológicos europeos. Conocer la existencia de este "miniasesino" es hoy una carrera contra el tiempo para evitar su desaparición definitiva.

