Una histórica residencia de una dinastía del vino se transformará en hotel

La casona familiar ha sido, por décadas, el corazón latente de la familia López en Maipú . La residencia construida en los años 50, sus paredes fueron el hogar de tres generaciones durante casi 75 años, resguardando la intimidad de una de las estirpes más tradicionales de la vitivinicultura argentina.

Godoy Cruz: el proyecto urbano de la ex Bodega Campana que suma 37.000m² para viviendas, calles y servicios

Una bodega mendocina fue elegida por Wine Enthusiast como "la mejor del Nuevo Mundo"

Hoy, ese refugio privado se transforma en el Hotel del Cielo Chateau Montchenot , un proyecto que no busca simplemente "convertir" una casa en un hotel, sino abrir las páginas de una historia familiar para compartirla con el visitante.

Fundada en 1898, Bodegas López es una de las pocas bodegas argentinas que aún permanece en manos de la familia fundadora. A lo largo de 127 años y cinco generaciones, el trabajo constante, la atención al detalle y la pasión por los grandes vinos dieron forma a una identidad propia: “El Estilo López”.

Esa continuidad familiar convirtió a López en una de las marcas más grandes del sector vitivinícola argentino, sin perder nunca su esencia. Su histórica sede en Maipú, está ubicada Ozamis 375 – (General Gutiérrez).

La decisión de abrir la casa estuvo atravesada por una profunda emoción y respeto. El gran desafío fue lograr un equilibrio sutil: incorporar el confort contemporáneo de la alta gama sin alterar la esencia de un lugar que ha sido testigo del crecimiento de Bodegas López.

La histórica residencia de una dinastía del vino en Maipú se transforma en hotel.

Para lograrlo, se decidió preservar intactos elementos estructurales y materiales nobles originales. Quienes recorran el hotel podrán encontrarse con los techos de madera, las molduras originales, las aberturas en arcos de medio punto de estilo colonial y la imponente escalera de madera que conduce al primer piso. "El equilibrio se logró respetando la arquitectura original, su espíritu y su historia", explica Eduardo López, director ejecutivo a Los Andes.

Patrimonio Preservado: Qué ver en esta residencia

* Aberturas: Arcos de medio punto de estilo colonial que marcan la estética de la fachada.

* Carpintería: Escalera original de madera y techos que conservan su materialidad noble.

* La Cava: El espacio subterráneo original donde se atesoraban las añadas especiales de la familia.

* Galería Interior: Una gran estructura que conecta los espacios comunes del hotel.

El "Estilo López" hecho hospitalidad

WhatsApp Image 2026-02-05 at 07.34.52 A lo largo de 127 años y cinco generaciones, la pasión por los grandes vinos dieron forma a una identidad propia: “El Estilo López”.

Bodegas López es un emblema del denominado "Estilo López", caracterizado por sus vinos clásicos de gran elegancia. Ese mismo concepto de "calidad y calidez" es el que guía la experiencia de hospedaje: una propuesta serena, cuidada y cercana.

La calidez no solo está en el trato humano y la excelencia del servicio, sino en los detalles tangibles. Un ejemplo de esto es la creación de mesas fabricadas con maderas de antiguos toneles de la bodega. "Es una forma tangible de conectar al visitante con nuestra historia. Esa madera fue testigo del tiempo, del vino y del trabajo artesanal. Sentarse allí es, simbólicamente, sentarse sobre nuestra identidad", señala con orgullo la fuente consultada.

Un nuevo punto de encuentro para los mendocinos

El hotel cuenta con siete habitaciones y una suite exclusiva, diseñadas para un perfil de viajero curioso y sensible que valora el silencio, el tiempo y la gastronomía. Sin embargo, la propuesta busca trascender al turista ocasional. El restaurante del hotel ahora planea abrir algunas noches de la semana para captar también al público local.

"La apertura nocturna busca brindar un servicio necesario para los huéspedes, pero obviamente generará un nuevo punto de encuentro para los mendocinos", afirman. La intención es que el restaurante sea un lugar al que se pueda volver con frecuencia. Además, los huéspedes tendrán acceso exclusivo y guiado a las "joyas históricas" de la cava subterránea, que guarda cosechas desde 1956, guarda cosechas como el Chateau Vieux de 1938.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 07.34.53 (1) Los huéspedes tendrán acceso exclusivo y guiado a las "joyas históricas" de la cava subterránea.

Maipú: la vigencia de la tradición

Frente al auge de nuevas zonas como el Valle de Uco, Bodegas López reafirma su apuesta por Maipú. "Maipú tiene una identidad propia: historia, tradición y cercanía. No compite desde la novedad, sino desde la autenticidad", sostienen. Para la familia, Maipú sigue siendo, junto a Luján de Cuyo, la verdadera cuna del vino en Argentina.

La alianza con la marca Hotel del Cielo para la gestión del establecimiento aporta el know-how en hotelería boutique de alta gama, complementando el ADN de la bodega sin diluir su esencia. Este proyecto ha generado ya 20 nuevos puestos de trabajo directos, impactando positivamente en la comunidad local.

El futuro de un legado

Para la cuarta y quinta generación de la familia López, este salto hacia la hospitalidad de lujo no es el cierre de un proceso de modernización, sino el inicio de una nueva etapa. "Significa honrar el legado recibido y proyectarlo hacia el futuro", concluyen.

El hotel se integra orgánicamente con las actividades de la bodega, como el museo y la experiencia "Arma tu propio blend", donde el huésped puede jugar a ser enólogo degustando Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot. De este modo, el Chateau Montchenot se presenta como una extensión natural de la marca: una invitación a no solo degustar un vino, sino a vivirlo y sumergirse en su universo.