Una bodega mendocina fue elegida por Wine Enthusiast como "la mejor del Nuevo Mundo"

La bodega de Mendoza Luigi Bosca fue elegida como “Mejor Bodega del Nuevo Mundo” en los Wine Star Awards 2025 , organizados por la prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast .

Cada año, los premios reconocen a personas y empresas que dejaron una huella significativa en la industria del vino y las bebidas espirituosas. La ceremonia de premiación se realizará el 26 de enero de 2026 en Nueva York, reuniendo a los protagonistas más destacados del mundo del vino.

Considerados entre los más influyentes a nivel global, los Wine Star Awards valoran la calidad de los vinos, la visión estratégica, la consistencia y la contribución al desarrollo del sector.

El premio a Luigi Bosca celebra su trayectoria de 125 años y su liderazgo en el Nuevo Mundo del vino. A lo largo de más de un siglo, la bodega ha sabido combinar tradición y vanguardia para proyectar la elegancia y singularidad de los vinos de Mendoza en el mundo.

“Estamos profundamente orgullosos de recibir este reconocimiento que celebra más de un siglo de historia buscando la excelencia. Una historia de interpretar nuestra tierra, de innovar en cada caso y de evolucionar manteniendo intacta nuestra esencia”, celebró Alberto Arizu (h) , cuarta generación de la familia Arizu. Y agregó: “Este premio es un estímulo que nos inspira para seguir mirando hacia el futuro con la misma convicción que tuvo mi bisabuelo Leoncio en 1901, cuando fundó la bodega”.

Alberto padre e hijo (Finca el Paraíso)

La distinción también resalta la presencia global de Luigi Bosca, con operaciones en más de 60 mercados. Según Wine Enthusiast, la bodega lleva al mundo “un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina”, consolidando su rol como embajadora del terroir mendocino.

Otros argentinos y figuras internacionales premiadas

Argentina tuvo varios protagonistas en esta edición de los Wine Star Awards. Alejandro Vigil, director enológico de Catena Zapata y cofundador de El Enemigo Wines, fue nominado como “Enólogo del Año”.

La publicación señaló que “a lo largo de su carrera, ha estado decidido a impulsar el conocimiento y la innovación enológica en la región y el país”. Aunque no resultó ganador, Vigil se mantiene como referente internacional, con 16 vinos con puntaje perfecto y liderazgo en Wines of Argentina.

Alejandro Vigil

Alejandro Pedro Bulgheroni recibió el “Lifetime Achievement Award” por su visión, legado y compromiso con la excelencia y la sustentabilidad. Su proyecto Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV) agrupa 15 bodegas en seis países, guiadas por una filosofía de autenticidad, excelencia y respeto por el terroir.

Bulgheroni afirmó: “El verdadero éxito no se mide por las estrellas ni por los premios, sino por los recuerdos que dejamos en quienes nos visitan: el silencio de los viñedos, la calidez de nuestra gente y la huella de nuestras raíces”.

Entre otros ganadores internacionales se destacaron Jesse Katz de Sonoma County, EE.UU., elegido “Enólogo del Año”, y la bodega Faustino, distinguida como “Bodega Europea del Año”. Estos reconocimientos refuerzan la relevancia global de la vitivinicultura y posicionan al vino argentino como protagonista indiscutido dentro del Nuevo Mundo.