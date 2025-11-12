Está confirmado el preció que tendrá el dólar para este jueves 13 de noviembre

El precio del dólar oficial sorprendió a primeras horas de la mañana con una baja de venta en algunos bancos a $1.420. Conocé cómo abrirán este jueves.

Los primeros datos de este miércoles comenzaron con una baja considerable del dólar respecto a los $1.500 de principio de mes. Además, los bonos de la deuda de Wall Street subieron al igual que las acciones de las empresas argentinas cotizando en la bolsa de Nueva York, hasta un 4,8%.

El precio de venta del dólar cerró este miércoles un día positivo, respecto a los días anteriores. Pero lo destacable de este día es que hoy el INDEC publicó los datos de inflación del mes de octubre. La suma se vio acelerada con un %2,3, leve inflación por encima del mes de septiembre.

dólar 13 noviembre WEB Precio del dólar para este jueves: banco por banco El Banco Central de la República Argentina (BCRA), publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

La cotización de distintos bancos para este jueves 13 de noviembre Banco Nación: $1.425

$1.425 Banco Galicia: $1.430

$1.430 Banco BBVA: $1.440

$1.440 Banco Santander: $1.440

$1.440 Banco Ciudad: $1.430

$1.430 Banco Patagonia: $1.435

$1.435 Banco Macro: $1.440

$1.440 Banco Hipotecario: $1.420

$1.420 Banco Supervielle: $1.421

$1.421 Banco Credicoop: $1.430

$1.430 Banco Piano: $1.440

$1.440 Banco Comercio: $1.420

$1.420 ICBC: $1.430

$1.430 Brubank: $1.440 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país respecto a la inflación del mes de octubre El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica siempre los datos de inflación a nivel nacional respecto del mes anterior. Algunos economistas daban un incremento respecto al mes de septiembre, que fue de 2,1%.

Sin embargo, el mes de octubre alcanzó el %2,3, reflejado principalmente en transporte (%3,5), donde lo siguen vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Los alimentos y bebidas no alcohólicas mantuvieron el mismo índice que el general. Además, el número se vio estable en salud y educación.