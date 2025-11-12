12 de noviembre de 2025 - 16:30

Está confirmado el preció que tendrá el dólar para este jueves 13 de noviembre

El precio del dólar oficial sorprendió a primeras horas de la mañana con una baja de venta en algunos bancos a $1.420. Conocé cómo abrirán este jueves.

dólar 13 noviembre

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los primeros datos de este miércoles comenzaron con una baja considerable del dólar respecto a los $1.500 de principio de mes. Además, los bonos de la deuda de Wall Street subieron al igual que las acciones de las empresas argentinas cotizando en la bolsa de Nueva York, hasta un 4,8%.

Dólar hoy, 12 de noviembre

Baja el dólar hoy: a cuánto cotiza y cuál es la brecha con el blue

El beneficio aplica todos los miércoles en compras presenciales y online con tarjetas de crédito del BNA.

Vuelve el reintegro con MODO y BNA+: cómo aprovechar $72.000 en supermercados y mayoristas

Por Melisa Sbrocco

El precio de venta del dólar cerró este miércoles un día positivo, respecto a los días anteriores. Pero lo destacable de este día es que hoy el INDEC publicó los datos de inflación del mes de octubre. La suma se vio acelerada con un %2,3, leve inflación por encima del mes de septiembre.

dólar 13 noviembre

Precio del dólar para este jueves: banco por banco

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

La cotización de distintos bancos para este jueves 13 de noviembre

  • Banco Nación: $1.425
  • Banco Galicia: $1.430
  • Banco BBVA: $1.440
  • Banco Santander: $1.440
  • Banco Ciudad: $1.430
  • Banco Patagonia: $1.435
  • Banco Macro: $1.440
  • Banco Hipotecario: $1.420
  • Banco Supervielle: $1.421
  • Banco Credicoop: $1.430
  • Banco Piano: $1.440
  • Banco Comercio: $1.420
  • ICBC: $1.430
  • Brubank: $1.440

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país respecto a la inflación del mes de octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica siempre los datos de inflación a nivel nacional respecto del mes anterior. Algunos economistas daban un incremento respecto al mes de septiembre, que fue de 2,1%.

Sin embargo, el mes de octubre alcanzó el %2,3, reflejado principalmente en transporte (%3,5), donde lo siguen vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Los alimentos y bebidas no alcohólicas mantuvieron el mismo índice que el general. Además, el número se vio estable en salud y educación.

dólar 13 noviembre 3

Estos números todavía reflejan el impacto de las elecciones legislativas recientes, donde el consumo se ve estancado. Aunque para los próximos meses se estima que sigan un porcentaje similar de la inflación.

