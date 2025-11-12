Está confirmado el preció que tendrá el dólar para este jueves 13 de noviembre

Los primeros datos de este miércoles comenzaron con una baja considerable del dólar respecto a los $1.500 de principio de mes. Además, los bonos de la deuda de Wall Street subieron al igual que las acciones de las empresas argentinas cotizando en la bolsa de Nueva York, hasta un 4,8%.
El precio de venta del dólar cerró este miércoles un día positivo, respecto a los días anteriores. Pero lo destacable de este día es que hoy el INDEC publicó los datos de inflación del mes de octubre. La suma se vio acelerada con un %2,3, leve inflación por encima del mes de septiembre.
Precio del dólar para este jueves: banco por banco
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.
La cotización de distintos bancos para este jueves 13 de noviembre
Banco Nación: $1.425
Banco Galicia: $1.430
Banco BBVA: $1.440
Banco Santander: $1.440
Banco Ciudad: $1.430
Banco Patagonia: $1.435
Banco Macro: $1.440
Banco Hipotecario: $1.420
Banco Supervielle: $1.421
Banco Credicoop: $1.430
Banco Piano: $1.440
Banco Comercio: $1.420
ICBC: $1.430
Brubank: $1.440
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país respecto a la inflación del mes de octubre
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica siempre los datos de inflación a nivel nacional respecto del mes anterior. Algunos economistas daban un incremento respecto al mes de septiembre, que fue de 2,1%.
Sin embargo, el mes de octubre alcanzó el %2,3, reflejado principalmente en transporte(%3,5), donde lo siguen vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Los alimentos y bebidas no alcohólicas mantuvieron el mismo índice que el general. Además, el número se vio estable en salud y educación.
Estos números todavía reflejan el impacto de las elecciones legislativas recientes, donde el consumo se ve estancado. Aunque para los próximos meses se estima que sigan un porcentaje similar de la inflación.