Trump amenazó a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazó a la BBC con una demanda por 1.000 millones de dólares . El mandatario acusa al medio por un montaje engañoso de un discurso suyo del día del asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021.

Donald Trump aseguró que mientras él siga al frente de la Casa Blanca el país "no se volverá comunista"

Trump afirmó que "Maduro tiene los días contados" y aclaró si habrá una guerra con Venezuela

Así lo anunció este lunes una fuente cercana al equipo legal del presidente estadounidense. Según informó la cadena Fox News, Trump envió una carta a la cadena británica en la que le dio hasta el viernes para retirar la emisión y retractarse .

Cabe recordar que el director general de la BBC, Tim Davie, anunció su renuncia el domingo debido a la controversia. También presentó su dimisión la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness . En la misma jornada, Trump había denunciado a los “periodistas corruptos” e “inmorales” de BBC en su red Truth Social.

En ese marco, hoy el grupo audiovisual se disculpó por el hecho y admitió un “error de juicio” .

Embed BBC's director-general Tim Davie and chief executive of BBC News Deborah Turness have both resigned tonight after being exposed for allowing these doctored clips of President Trump to be broadcast from their flagship "investigative" programme Panorama.



This same programme tried… pic.twitter.com/v2rrxPfaPE — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) November 9, 2025

“La BBC difamó al presidente Trump”

Un portavoz del equipo legal de Trump confirmó que se había enviado una carta a la BBC. Además acusó a la compañía de haber “difamado” al presidente.

En un comunicado, el vocero señaló: “La BBC difamó al presidente Trump al editar intencionada y engañosamente su documental con el fin de intentar interferir en las elecciones presidenciales”. Y añadió: “El presidente Trump continuará responsabilizando a aquellos que trafican con mentiras, engaños y noticias falsas”.

Posteo de Donald Trump sobre la polémica con la BBC Posteo de Donald Trump sobre la polémica con la BBC.

La respuesta de la BBC

La BBC confirmó hoy que recibió un documento del presidente estadounidense. Al respecto, un portavoz de la corporación pública británica detalló: "Revisaremos la carta y responderemos directamente a su debido tiempo". Sin embargo, no detalló el contenido de la misiva ni en qué consisten las supuestas amenazas.

El presidente de la BBC, Samir Shah, salió a hablar sobre el escándalo. Este lunes Shah aseguró que desconocía la existencia de las amenazas legales, pero aseguró que Trump es “un tipo muy contencioso”, por lo que la cadena está “preparada para cualquier escenario”.