Donald Trump aseguró que mientras él siga al frente de la Casa Blanca el país "no se volverá comunista"

El presidente estadounidense, Donald Trump , aseguró hoy al hablar en el America Business Forum, en Miami , que mientras él siga al frente de la Casa Blanca el país “no se volverá comunista de ninguna manera”.

“Después de los resultados de anoche, la decisión que enfrentan todos los estadounidenses no podría ser más clara: tenemos una elección entre comunismo y sentido común” , dijo Trump. “Y mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista de ninguna manera, forma o figura”, reportó la cadena CNN.

Trump intervino en el America Business Forum en Miami, donde no ocultó su frustración por las pasadas elecciones en algunos distritos de Estados Unidos y arremetió contra el alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani.

“Si quieren ver lo que los demócratas del Congreso quieren hacer en Estados Unidos, solo miren los resultados de la elección de ayer en Nueva York, donde su partido instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande de la nación”, dijo Trump.

“Recuerden, yo decía que nunca tendríamos un socialista elegido para ningún cargo en nuestro país . Solía decir eso… Nos saltamos a los socialistas y pusimos a los comunistas en su lugar”, según la cadena CNN.

“Miren lo que está pasando en diferentes partes del mundo, pero ahora los demócratas son tan extremos que Miami pronto será el refugio para quienes huyen del comunismo en Nueva York”, continuó.

Estos comentarios marcan la primera vez que Trump aborda la carrera por la alcaldía de Nueva York desde que Mamdani derrotó al republicano Curtis Sliwa y al exgobernador demócrata Andrew Cuomo, quien se postuló como candidato independiente y a quien Trump respaldó apenas un día antes del cierre de las urnas.

“Los comunistas, socialistas marxistas y globalistas tuvieron su oportunidad, y no entregaron nada más que desastre. Y ahora veamos cómo le va a un comunista en Nueva York”, dijo Trump.

“Vamos a ver cómo resulta eso” señaló el mandatario, pese a lo cual se declaró dispuesto a “ayudar” a la flamante administración neoyorquina. “Los vamos a ayudar. Queremos que Nueva York tenga éxito. Los ayudaremos un poco, tal vez”, agregó.

Estos comentarios se producen después de que Trump advirtiera antes de las elecciones que podría limitar los fondos federales a su ciudad natal “más allá del mínimo requerido” si Mamdani ganaba.