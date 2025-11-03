Trump afirmó que "Maduro tiene los días contados" y aclaró si habrá una guerra con Venezuela

El Pentágono anunció el despliegue del mayor portaaviones de Estados Unidos en el mar Caribe

En una entrevista emitida por el programa 60 Minutes de CBS , el mandatario norteamericano fue consultado sobre si Estados Unidos “va a la guerra con Venezuela”. “ Lo dudo. No lo creo . Pero nos han tratado muy mal”, expresó, en referencia al tráfico de drogas y a la inmigración ilegal de ciudadanos venezolanos con antecedentes criminales.

Poco antes, en una conferencia de prensa a bordo del Air Force One , el mandatario evitó confirmar o desmentir si tienen planes de ataque : “¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos”, ironizó.

En el mismo reportaje, le insistieron a Trump sobre la posibilidad de que su administración esté preparando una ofensiva militar, especialmente tras el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford , el más grande y avanzado del mundo. “Tiene que estar en alguna parte, es muy grande”, respondió con sarcasmo.

No obstante, fue más directo cuando se le preguntó si Maduro tiene los días contados : “Diría que sí, creo que sí”, aseguró y luego acusó que al Gobierno venezolano de " liberar a presos, enfermos mentales y adictos a las drogas " para que emigraran hacia Estados Unidos.

#URGENTE Donald Trump responde con cautela referente al Pdte. Nicolás Maduro No sabe si se va, no sabe si atacara, realmente él no está seguro de lo que va hacer, todo un juego psicológico No solo es Xi o Putin, hombres duros también es Nicolás Maduro #Trump #Venezuela pic.twitter.com/C67MEbi2I6

El viernes pasado, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, negaron que Estados Unidos se esté preparando para atacar Venezuela, a pesar del aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

En las últimas semanas, por presunto tráfico de drogas, Estados Unidos comenzó a atacar a embarcaciones en el Caribe, causando la muerte de al menos 65 personas.

Estados Unidos practica maniobras de desembarco en Puerto Rico

El sábado, el Pentágono informó que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos realizó, en suelo puertorriqueño, entrenamientos con maniobras de desembarco e infiltración.

El Comando Sur del Ejército estadounidense, cuya jurisdicción comprende América Latina a excepción de México, publicó un mensaje en la red social X, acompañado de un vídeo, en el que informa que la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines realizó "operaciones de entrenamiento en Puerto Rico".

Embed | El Comando Sur (SOUTHCOM) publica nuevas imágenes de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines realizando operaciones de entrenamiento en Puerto Rico. pic.twitter.com/dTmJWHIvhR — Radar Austral (@RadarAustral_) November 3, 2025

"Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente de EE.UU. para desarticular el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria", dice el mensaje.