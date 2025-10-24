El Pentágono anunció el despliegue del mayor portaaviones de Estados Unidos en el mar Caribe

El Pentágono anunció este viernes e l despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota de Estados Unidos , en el mar Caribe. Esta acción se da en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas.

El Gobierno lamentó la renuncia de Gerardo Werthein y destacó su rol clave en el vínculo con Trump

La dura advertencia de Trump a Hamás: "Si violan el plan de paz, el fin será rápido, furioso y brutal"

El secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envío del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos “en apoyo a la directiva del Presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales” , explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, citado por el portal DW.

Según el vocero, este despliegue “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense ”. Además, estas fuerzas “fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales”.

El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen de este modo al contingente desplegado desde el verano por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico , que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

Según información de Agencia Noticias Argentinas, durante las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a 46 personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

El USS Gerald R. Ford es el portaaviones más nuevo y avanzado de la Armada de Estados Unidos, puesto en servicio en 2017. Con más de 335 metros de eslora y un desplazamiento de 100.000 toneladas largas, es el portaaviones más grande del mundo, reportó CBS News.

Está propulsado por dos reactores nucleares y puede alcanzar una velocidad máxima de 55,4 km/h, según la Armada.

El Ford se encuentra actualmente en el mar Mediterráneo, dijo un funcionario de defensa a CBS News, junto con tres destructores.

La noticia de la decisión de enviar el grupo de portaaviones a América Latina llega después de que Estados Unidos lanzara otro ataque contra un buque presuntamente operado por la banda venezolana Tren de Aragua que, según Hegseth, trafica drogas en el Mar Caribe.

El secretario declaró en X que el impacto causó la muerte de los seis hombres a bordo y tuvo lugar en aguas internacionales. Añadió que fue el primer impacto nocturno.

“Nuestra inteligencia sabía que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, escribió. Hegseth publicó un video, marcado como no clasificado, que muestra la embarcación en el momento del impacto.