El Gobierno lamentó la renuncia de Gerardo Werthein y destacó su rol clave en el vínculo con Trump

El primero en declarar fue el ministro Guillermo Francos. "Aportó mucho, especialmente en las reuniones del presidente con Trump”, asumió.

Javier Milei junto a Gerardo Werthein, ahora el exministro de Relaciones Exteriores.

Javier Milei junto a Gerardo Werthein, ahora el exministro de Relaciones Exteriores.

En ese hilo, destacó su rol como artífice fundamental en el vínculo con el presidente estadounidense Donald Trump. Cabe mencionar que Werthein fue parte del acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos. "Es una lástima, una decisión personal de alguien que está por encima de todo", señaló Francos.

Además, subrayó: "Aportó mucho, fue no solamente un actor central en las relaciones internacionales sino que fue clave para las reuniones del presidente con Trump".

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos

Y en ese mismo sentido, reiteró: "Fue un funcionario muy valioso. Artífice fundamental de la relación con Trump y las negociaciones con Estados Unidos".

Renuncia de Gerardo Werthein

La salida de Werthein se hará efectiva el lunes, el día después de las elecciones legislativas nacionales. Pese a su alejamiento del Palacio San Martín, Werthein le hizo saber al Presidente que estará dispuesto a colaborar desde otro lugar.

Cabe mencionar que hace varios días se venía mencionando una supuesta salida de Werthein -hoy confirmado-, que obligaría a Javier Milei a realizar un rearmado del gabinete. Sin embargo, sería un tema de agenda post-elecciones, para no desenfocar el objetivo de La Libertad Avanza.

"Él ha dicho que va a colaborar en todo lo que pueda", destacó Francos. Otras fuentes del Ejecutivo advierten que el empresario, fuera del día a día de la gestión libertaria igualmente podría tener un rol vinculado a la política internacional.

La salida de Werthein era un secreto a voces en la Casa Rosada, sobre todo después de los cuestionamientos que un sector del Gobierno lanzó contra el canciller por considerarlo responsable del impacto negativo que habían tenido las declaraciones de Trump en la Casa Blanca advirtiendo que el apoyo financiero de Estados Unidos estaba sujeto al resultado de las elecciones del domingo.

