24 de octubre de 2025 - 22:42

Scott Bessent comparó a una senadora demócrata con Eva Perón: "American Peronist"

El secretario del Tesoro manifestó su desacuerdo con la congresista Elizabeth Warren, quien había puesto en duda el respaldo financiero otorgado al gobierno de Milei.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos comparó a una senadora con Eva Perón&nbsp;

El secretario del Tesoro de Estados Unidos comparó a una senadora con Eva Perón 

Foto:

Por Redacción Mundo

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, calificó a la senadora demócrata Elizabeth Warren de “peronista americana” y la comparó con Eva Perón.

Leé además

Un león trepó al techo del camión qaue lo trasladaba y saltó a la ruta desde más de tres metros de altura. 

Terrorífico y cinematográfico: así se escapó un león de un camión en movimiento cuando era trasladado

Por Redacción Mundo
La universidad colocó un cartel que prohíbe a los padres realizar trámites de los estudiantes.

"No atiende a padres": la curiosa medida de una universidad española que genera debate

Por Redacción Mundo

A través de un posteo en sus redes, Bessent cuestionó a la senadora norteamericana y sostuvo que disfruta “desperdiciar el tiempo” de Estados Unidos como a su vez “desperdiciar los impuestos” de los estadounidenses.

“Mientras sigue concentrada principalmente en cantar ‘No llores por mí, Massachusetts’ y en votar en contra de pagarles a los empleados públicos, la senadora Warren de alguna manera también encontró tiempo recientemente para amenazar a los grandes bancos por sus políticas de préstamos”, señaló el funcionario americano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1981790649176195157&partner=&hide_thread=false

La referencia de Bessent se centra en la canción “Don’t Cry for Me Argentina”, que representa el discurso que dio Evita en el balcón de la Casa Rosada luego de que Juan Domingo Perón ganara las elecciones presidenciales de 1946.

Sobre el final, el Secretario del Tesoro norteamericano generó una imagen de Warren caracterizada como la exprimera dama, le pidió que “se baje del balcón” y que “vote para reabrir el gobierno”, que se encuentra cerrado desde principios de octubre. “Deje de despotricar contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos”, concluyó.

Elizabeth Warren es una de los legisladores demócratas que le reclamaron al presidente estadounidense Donald Trump, mediante una carta, que no se realice la asistencia financiera entre su país y la Argentina, el cual consta de un swap por US$20.000 millones. Finalmente, ese acuerdo se formalizó el 20 de octubre.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, recibió a Luis Caputo, ministro de Economía argentino.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

Mediante diversas cartas, Warren solicitó a JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs que se abstuvieran de respaldar financieramente una línea de asistencia internacional destinada a Argentina, aduciendo inquietudes respecto a la solidez y seguridad de la transacción.

Los medios estadounidenses señalaron que la senadora advirtió que esta operación podría generar perjuicios para los depositantes y contribuyentes estadounidenses, al tiempo que enfatizó la falta de garantías de repago y de colaterales suficientes por parte de la economía argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estados Unidos sancionó al presidente Gustavo Petro

Trump vs. Petro: EE.UU. sancionó al presidente colombiano por presuntos vínculos con el narcotráfico

Por Redacción Mundo
El portaaviones  USS Gerald R. Ford, desplegado en el Caribe por directiva de la Administración Trump para intensificar la lucha contra el narcotráfico. 

El Pentágono anunció el despliegue del mayor portaaviones de Estados Unidos en el mar Caribe

Por Redacción Mundo
Se suma otro caso de surfista atacado por una nutria en las playas de California. 

Insólito ataque de una nutria a una surfista: le mordió su pie y robó su tabla

Por Redacción Mundo
Agentes en Londres colocan una multa de 170 euros a una mujer por tirar café.

Insólita y polémica multa: la sancionaron con 170 euros por tirar café en un desagüe

Por Redacción Mundo