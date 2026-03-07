7 de marzo de 2026 - 16:52

Irán amenaza con hundir "buques enemigos" en el Golfo y confirma ataque a un petrolero vinculado a EE.UU.

Autoridades advirtieron que cualquier activo estadounidense o israelí en la región será considerado un objetivo legítimo.

buque irsraelí
Por Redacción Mundo

Un vocero militar iraní aseguró que los "buques enemigos" que entren al Golfo "acabarán en el fondo" del mar, según informes de varios medios.

Leé además

Irán desafió a Trump, que tardó poco en responder: Hoy recibirán un golpe muy duro.

Irán desafió a Trump, que tardó poco en responder: "Hoy recibirán un golpe muy duro"
Trump dijo que solo aceptará la rendición incondicional de Irán y lanzó un nuevo slogan: MIGA.

Trump dijo que solo aceptará la "rendición incondicional" de Irán y lanzó un nuevo slogan: "MIGA"

Por otra parte, en una declaración publicada en su medio oficial Sepah News, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán indicó que atacó un buque petrolero con bandera de Islas Marshall por ser un activo de Estados Unidos en medio del Golfo.

El CGRI identificó al petrolero como "Louise P" y afirmó que fue atacado con un dron alrededor del mediodía de este sábado, agregó la declaración.

También se indicó que el CGRI había anunciado con anterioridad que todos los activos israelíes y estadounidenses en la región del oeste de Asia serían considerados como objetivos legítimos para las fuerzas armadas iraníes.

Más temprano este sábado, la agencia oficial de noticias iraní IRNA informó que el CGRI atacó un buque petrolero en el estrecho de Ormuz esta mañana.

De acuerdo con el informe que publicó Xinhua, el buque petrolero "infractor", que navegaba con el nombre comercial "Prima", fue atacado con un dron tras hacer caso omiso a las reiteradas advertencias que hizo la Armada del CGRI sobre la prohibición del movimiento a través del estrecho de Ormuz por razones de seguridad.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques masivos contra Irán, los cuales cobraron la vida del líder supremo iraní Ali Khamenei, varios comandantes militares de alto nivel y cientos de civiles. Irán respondió con una serie de ataques con misiles y drones contra activos de Estados Unidos e Israel en toda la región

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El costo de la guerra: EE.UU. gastó 3.700 millones de dólares en solo 100 horas de conflicto con Irán. 

EE.UU. gastó 3.700 millones de dólares en solo 100 horas de conflicto con Irán

Video: Israel destrozó con 50 jets el búnker subterráneo de Khamenei en el corazón de Teherán

Video: Israel destruyó con 50 jets el búnker subterráneo de Khamenei en el corazón de Teherán

 La gente corre en busca de refugio mientras el humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, este jueves. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples puntos de Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026.

Más de 600 argentinos esperan para poder salir de la zona de conflicto en Medio Oriente

Donald Trump afirmó que debe participar de la elección del próximo líder de Irán 

Trump reclama participar en la elección del líder de Irán y advierte que el hijo de Jamenei es "inaceptable"