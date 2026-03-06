Video: Israel destruyó con 50 jets el búnker subterráneo de Khamenei en el corazón de Teherán

El Ejército de Israel dijo este viernes, sexto día de la guerra, que sus fuerzas aéreas bombardearon "en el corazón de Teherán" el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní Ali Jameneí, asesinado días atrás.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desmantelaron el búnker militar subterráneo de Alí Jameneí, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen terrorista iraní", recoge un comunicado castrense.

El Ejército israelí también detalla que la operación la llevaron a cabo 50 aviones de combate de la fuerza área guiados por "inteligencia precisa" para atacar el búnker de Jameneí en la capital iraní.

"El búnker militar subterráneo, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen en el centro de Teherán, estaba destinado a ser utilizado por el líder supremo del régimen iraní como centro de mando seguro de emergencia", agrega.

Israel mató a Jameneí durante los bombardeos que lanzó sobre Irán el sábado, 28 de febrero, junto a Estados Unidos , dando inicio a una guerra que se ha extendido por la región y que va camino de cumplir una semana.

Estados Unidos atacó un portaaviones iraní

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que atacó un portaaviones iraní. "Las fuerzas estadounidenses no se contienen en su misión de hundir a toda la Armada iraní", informó en sus redes sociales junto al video del ataque.

"Hoy, un portaaviones iraní, aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, fue alcanzado y ahora está en llamas", agregó.

"Solo en las últimas horas atacamos un portaaviones de aviones no tripulado iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas", expresó en una rueda de prensa el comandante del Centcom (Comando Central), el almirante Brad Cooper, en Tampa (Florida).

"Quizás hayan escuchado al presidente (Donald Trump) decir, hace un momento, que hemos hundido o destruido 24 barcos", agregó.

Además, los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.