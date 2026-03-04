Oriente Medio: Irán amenazó con atacar embajadas de Israel en el mundo y crece la alerta en Argentina

La tensión en Oriente Medio sigue escalando con continuos ataques y nuevas amenazas. Ahora, Irán advirtió que podría atacar embajadas israelíes en distintos países si Israel bombardea su sede diplomática en el Líbano , una amenaza que encendió alarmas en varias capitales, incluida Argentina .

El mensaje fue emitido por el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abolfazl Shekarchi. Desde Teherán dejaron en claro que consideran ese escenario como un punto de quiebre que habilitaría represalias directas. Las representaciones israelíes serán “objetivos legítimos” , manifestó.

La advertencia genera especial inquietud en países donde Israel tiene representación diplomática y que, como Argentina, arrastran antecedentes vinculados al conflicto en Medio Oriente.

Teherán señaló que hasta ahora actuó con moderación por respeto a las relaciones internacionales . No obstante, advirtió que no dudará en tomar represalias si se concreta ese escenario.

La advertencia se produce en el marco de una fuerte escalada regional tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los enfrentamientos indirectos que también involucran a aliados como Hezbolá en el Líbano, según supo Noticias Argentinas.

Qué dicen desde el entorno iraní sobre Argentina

En ese contexto, el mensaje iraní genera preocupación en países donde Israel posee representaciones diplomáticas, incluida Argentina, que históricamente fue escenario de atentados vinculados al conflicto de Medio Oriente, como los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

En ese marco, el ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, acusado por la Justicia argentina de ser uno de los responsables intelectuales del atentado contra la AMIA en 1994, aseguró que el país sudamericano no sería un objetivo de Teherán.

“Es incorrecto decir que Argentina, que está fuera de esta área, sea objetivo de algo”, sostuvo Rabbani en declaraciones a un canal de streaming. El ex funcionario iraní incluso afirmó que “los argentinos son amigos” y que su país mantiene una relación de respeto con la población argentina.