4 de marzo de 2026 - 22:05

Mohsen Rabbani, acusado por el atentado a la AMIA aseguró que Argentina "no es objetivo" de Irán

Uno de los acusados por volar la AMIA en 1994 dio declaraciones a un medio argentino y aseguró que el país está fuera del objetivo de Irán en el conflicto.

Mohsen Rabbani, acusado por el atentado a la AMIA aseguró que Argentina "no es objetivo" de Irán

Foto:

Por Redacción Mundo

En medio del conflicto armado en Medio Oriente, el ex agregado cultural de la embajada iraní en Argentina, Mohsen Rabbani, manifestó que es "incorrecto" sostener que Argentina sería un objetivo de Irán. Rabbani, quien está acusado de ser el autor intelectual del atentado a la sede de la AMIA en 1994, habló este miércoles con un medio argentino y opinó sobre el posicionamiento del presidente Javier Milei a favor de Estados Unidos.

“Es incorrecto decir que Argentina, que está fuera de esta área, sea objetivo de algo. Para nosotros los argentinos son amigos y siempre estamos trabajando juntos. Yo quiero al pueblo argentino”, declaró al canal de streaming AZZ

Por otro lado, dijo que "sería muy bueno que el Gobierno argentino se pare del lado de la verdad" en el marco del conflicto en Medio Oriente, protagonizado por Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por otro.

Asimismo, se refirió a la muerte del líder supremo ayatolá Alí Jamenei y alegó que se trató de una "gran pérdida" para su país: "Un gran sabio político, héroe y seguidor de todos los profetas de Dios. Desde el primer ataque de Estados Unidos el líder supremo se mantuvo activo en el cumplimiento de sus responsabilidades de trabajo”, manifestó

El ex agregado cultural sostuvo que Jamenei no contaba con un refugio especial al momento del magnicidio y que se encontraba en un lugar público. "En ocho años de guerra nunca aceptó tener un refugio. Dijo que solo aceptaría refugiarse en un lugar si cada iraní tuviese también un refugio. Pudo haberse resguardado en un bunker o haberse trasladado a otra cuidad pero prefirió quedarse para cumplir sus responsabilidades”, añadió

Rabbani calificó a Donald Trump como "un dictador"

Por otro lado, el acusado al atentado a la AMIA repudió los ataques de Estados Unidos contra territorio iraní y aseguró que la gente está muy firme apoyando la defensa. "Nosotros no hemos invadido ningún país ni empezamos a atacar. Fueron ellos”, expresó

Además, calificó al presidente Donald Trump como un "dictador", denunció que "hace cosas que verdaderamente dañan la imagen del pueblo norteamericano" y le recomendó al mandatario "volver a la cordura".

Donald Trump
Mohsen Rabbani calificó a Donald Trump como

Mohsen Rabbani calificó a Donald Trump como "dictador"

“El Gobierno de Irán es un gobierno democrático. Nosotros no tenemos dictador. Tenemos una cámara de Diputados elegida por el pueblo, una cámara de senadores. Los expertos que son grandes sabios, y el líder es elegido por las personas que la gente ha elegido. Si hay un país más democrático del mundo, ese es Irán”, manifestó

Por último, el iraní aseguró que la selección de fútbol de su país "viajará a norteamérica" y participará de la Copa del Mundo, a pesar del conflicto existente entre ambos países.

Por Cristian Reta