7 de junio de 2026 - 19:27

El papa León XIV reunió a más de un millón de personas en una misa al aire libre en Madrid

En el marco de su visita a España, León XIV encabezó una multitudinaria ceremonia religiosa en la plaza de Cibeles. El sumo pontífice pidió a los católicos asumir un papel activo frente a los desafíos de la sociedad.

El Papa León XIV ofició una misa al aire libre en Madrid.

El Papa León XIV ofició una misa al aire libre en Madrid.

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El papa León XIV encabezó este domingo una multitudinaria misa en el centro de Madrid, donde reunió a más de 1,2 millones de fieles en el marco de su visita apostólica a España. La celebración se desarrolló bajo un amplio operativo de seguridad y transformó a la emblemática plaza de Cibeles en un gran espacio de encuentro religioso al aire libre.

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El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid en el papamóvil, en el primer trayecto que el Sumo Pontífice realiza con este vehículo por la capital, para dirigirse a la Plaza de Colón, este sábado, primer día de los seis que componen su visita oficial a España.

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Durante la ceremonia, el Pontífice exhortó a los católicos a renovar su compromiso con la sociedad y a rechazar actitudes de indiferencia y egoísmo. “Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano”, afirmó León XIV durante su homilía.

Además, instó a los fieles a involucrarse en la construcción del bien común y a evitar que la fe quede limitada al ámbito privado.

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Un llamado al compromiso social

En su mensaje, el Papa destacó que la tradición religiosa española debe mantenerse vigente como una fuente de inspiración para afrontar los desafíos actuales. “Nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común”, sostuvo.

También pidió que los creyentes se acerquen a las familias, a las personas vulnerables y a quienes atraviesan situaciones difíciles o han perdido la esperanza.

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Una ciudad colmada de fieles

Desde las primeras horas de la jornada, miles de personas comenzaron a llegar al centro de la capital española para participar de la celebración. Familias, grupos de amigos y peregrinos provenientes de distintas regiones colmaron las inmediaciones de la plaza de Cibeles.

La organización desplegó un importante dispositivo logístico y de seguridad. En el lugar, más de 30.000 claveles de colores blanco y amarillo, representativos del Vaticano, decoraron el recorrido previsto para las actividades papales.

Durante la distribución de la comunión, centenares de voluntarios colaboraron con los sacerdotes encargados de acercar las hostias a los asistentes, utilizando paraguas blancos para resguardarlos del sol.

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Procesión y autoridades presentes

Tras la misa, León XIV encabezó una procesión de Corpus Christi, una de las principales actividades previstas para la segunda jornada de su visita a España. Entre los asistentes estuvieron el rey Felipe VI y la reina Letizia, quienes participaron de la celebración junto a las autoridades presentes.

Al finalizar la ceremonia, numerosos fieles despidieron al Pontífice con cánticos y expresiones de apoyo que resonaron en las calles del centro de Madrid. La visita de León XIV continuará hasta el 12 de junio e incluirá actividades en Barcelona y en las Islas Canarias, como parte de una gira pastoral que busca fortalecer el vínculo con la comunidad católica española.

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