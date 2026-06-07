El papa León XIV reunió a más de un millón de personas en una misa al aire libre en Madrid

El papa León XIV encabezó este domingo una multitudinaria misa en el centro de Madrid , donde reunió a más de 1,2 millones de fieles en el marco de su visita apostólica a España. La celebración se desarrolló bajo un amplio operativo de seguridad y transformó a la emblemática plaza de Cibeles en un gran espacio de encuentro religioso al aire libre.

Durante la ceremonia, el Pontífice exhortó a los católicos a renovar su compromiso con la sociedad y a rechazar actitudes de indiferencia y egoísmo. “Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano” , afirmó León XIV durante su homilía.

Además, instó a los fieles a involucrarse en la construcción del bien común y a evitar que la fe quede limitada al ámbito privado.

Un millón y medio de personas en el centro de Madrid acompañando al Papa León XIV. 0 contenedores quemados, 0 cargas policiales, 0 pintadas en comercios. España, hay esperanza. pic.twitter.com/nD4ziOjmPE

En su mensaje, el Papa destacó que la tradición religiosa española debe mantenerse vigente como una fuente de inspiración para afrontar los desafíos actuales. “Nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común ”, sostuvo.

También pidió que los creyentes se acerquen a las familias, a las personas vulnerables y a quienes atraviesan situaciones difíciles o han perdido la esperanza.

Embed Un Antonio Banderas emocionado participa en el encuentro con el Papa León XIV que se celebra en estos momentos en el Movistar Arena de Madrid:



"La Iglesia Católica ha sido el mayor productor de arte de la Historia".



Termina citando a San Agustín: "Decís vosotros que los tiempos… pic.twitter.com/CtevBTXuuU — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 7, 2026

Una ciudad colmada de fieles

Desde las primeras horas de la jornada, miles de personas comenzaron a llegar al centro de la capital española para participar de la celebración. Familias, grupos de amigos y peregrinos provenientes de distintas regiones colmaron las inmediaciones de la plaza de Cibeles.

La organización desplegó un importante dispositivo logístico y de seguridad. En el lugar, más de 30.000 claveles de colores blanco y amarillo, representativos del Vaticano, decoraron el recorrido previsto para las actividades papales.

Durante la distribución de la comunión, centenares de voluntarios colaboraron con los sacerdotes encargados de acercar las hostias a los asistentes, utilizando paraguas blancos para resguardarlos del sol.

Embed - Almeida entrega al papa León XIV la Llave de Oro de Madrid

Procesión y autoridades presentes

Tras la misa, León XIV encabezó una procesión de Corpus Christi, una de las principales actividades previstas para la segunda jornada de su visita a España. Entre los asistentes estuvieron el rey Felipe VI y la reina Letizia, quienes participaron de la celebración junto a las autoridades presentes.

Al finalizar la ceremonia, numerosos fieles despidieron al Pontífice con cánticos y expresiones de apoyo que resonaron en las calles del centro de Madrid. La visita de León XIV continuará hasta el 12 de junio e incluirá actividades en Barcelona y en las Islas Canarias, como parte de una gira pastoral que busca fortalecer el vínculo con la comunidad católica española.