3 de marzo de 2026 - 22:35

Caos en Oriente Medio: vuelos cancelados afectan a miles de personas que buscan huir del conflicto

El conflicto armado en Oriente Medio generó el cierre de espacios aéreos y provoca pánico en la población.

Cancelan vuelos en Medio Oriente y hay pánico entre la población que busca alejarse del conflicto.

Foto:

EFE/ Edgar Gutiérrez
Por Redacción Mundo

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, sumado a las represalias de Teherán contra infraestructuras civiles, provocó el cierre de 11 espacio aéreos y una interrupción casi total de los principales centros de conexión del Golfo Pérsico. Además, los bombardeos iraníes a objetivos estadounidenses en distintas ciudades de Emiratos Árabes, Barein y Arabia Saudita generó temor entre los ciudadanos que buscan alejarse del conflicto.

Este martes, los ataques israelíes al sur de Líbano provocaron el despalzamiento de más de 28.500 personas, despertando un éxodo de ciudadanos a territorios alejados de los bombardeos.

Ataques de Israel y Estados Unidos a Irán
Colpaso en rutas y caos áereo en Medio Oriente

Colapso en aeropuertos: vuelos cancelados y repatriación

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los aeropuertos de Dubai (DXB) y Hamad (Doha), los cuales son los mayores nodos de tránsito internacional del mundo, vieron alterada su operativa de manera drástica tras el conflicto militar. Dubai canceló el 100% de sus vuelos el pasado domingo y este martes el aeropuerto DXB comenzó su reapertura aunque limitada.

Por otro lado, las aerolíneas como Emirates y Qatar Airways cancelaron miles de vuelos, afectando a más de 90.000 pasajeros que dependían de esas conexiones aéreas para viajar entre Europa, Asia y Oceanía.

Además, según reportes de las autoridades aeroportuarias de España, se registraron numerosas cancelaciones y suspensión de servicios aéreos en el país. Aerolíneas como Air Europa e Iberia Express no volarán a Tel Aviv al menos hasta el 9 y 10 de marzo y la empresa Iberia extendió la cancelación de sus rutas a Doha hasta el próximo 6 de marzo.

Air Europa (Gentileza: Air Europa)
La aerolínea Air Europa cancela vuelos a Tel Aviv (Gentileza: Air Europa)

La situación en Oriente Medio afectó al país europeo ya que son miles los ciudadanos españoles que no pueden regresar. El Ministerio de Asuntos Exteriores activó planes de evacuación y se monitorea la situación de unos 30.000 españoles residentes o de paso en los países del Golfo.

Asimismo, hay vuelos con destino a Asia que siguen operando, sin embargo están siendo desviados hacia el sur, evitando el corredor del Golfo, situación que incrementa significativamente los tiempos de vuelo y los costos de combustible.

