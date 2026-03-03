Caos en Oriente Medio: vuelos cancelados afectan a miles de personas que buscan huir del conflicto

El conflicto armado en Oriente Medio generó el cierre de espacios aéreos y provoca pánico en la población.

Cancelan vuelos en Medio Oriente y hay pánico entre la población que busca alejarse del conflicto.

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, sumado a las represalias de Teherán contra infraestructuras civiles, provocó el cierre de 11 espacio aéreos y una interrupción casi total de los principales centros de conexión del Golfo Pérsico. Además, los bombardeos iraníes a objetivos estadounidenses en distintas ciudades de Emiratos Árabes, Barein y Arabia Saudita generó temor entre los ciudadanos que buscan alejarse del conflicto.

Este martes, los ataques israelíes al sur de Líbano provocaron el despalzamiento de más de 28.500 personas, despertando un éxodo de ciudadanos a territorios alejados de los bombardeos.

Ataques de Israel y Estados Unidos a Irán Colpaso en rutas y caos áereo en Medio Oriente EFE Colapso en aeropuertos: vuelos cancelados y repatriación Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los aeropuertos de Dubai (DXB) y Hamad (Doha), los cuales son los mayores nodos de tránsito internacional del mundo, vieron alterada su operativa de manera drástica tras el conflicto militar. Dubai canceló el 100% de sus vuelos el pasado domingo y este martes el aeropuerto DXB comenzó su reapertura aunque limitada.

Por otro lado, las aerolíneas como Emirates y Qatar Airways cancelaron miles de vuelos, afectando a más de 90.000 pasajeros que dependían de esas conexiones aéreas para viajar entre Europa, Asia y Oceanía.

Además, según reportes de las autoridades aeroportuarias de España, se registraron numerosas cancelaciones y suspensión de servicios aéreos en el país. Aerolíneas como Air Europa e Iberia Express no volarán a Tel Aviv al menos hasta el 9 y 10 de marzo y la empresa Iberia extendió la cancelación de sus rutas a Doha hasta el próximo 6 de marzo.