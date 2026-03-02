Estados Unidos ordenó a sus ciudadanos salir de Medio Oriente por la escalada bélica

La advertencia abarca 15 territorios, incluidos Israel, Líbano, Irak y Arabia Saudita, por “graves riesgos de seguridad”.

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de manera urgente de Medio Oriente.

El gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia urgente de seguridad para que sus ciudadanos abandonen Medio Oriente “ahora por medios comerciales”. La alerta surge en medio de la intensificación del conflicto armado con Irán y la creciente tensión regional.

El mensaje fue difundido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y abarca a Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

La recomendación se produjo tras una serie de bombardeos y represalias con misiles que dejaron víctimas fatales y elevaron el nivel de confrontación.

Irán lanzó una masiva ofensiva con misiles sobre Israel Escalada bélica en Medio Oriente. irán - israel - estados unidos. Guerra total en Medio Oriente. Escalada militar y advertencias oficiales Según se informó, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos masivos contra Irán el sábado por la mañana. Posteriormente, Teherán respondió con misiles dirigidos contra territorio israelí, provocando al menos diez muertos.

En ese contexto, el presidente Donald Trump aseguró que las operaciones continuarán “a toda fuerza” y señaló que la campaña militar podría extenderse más de lo previsto inicialmente. No obstante, dejó abierta la posibilidad de un eventual diálogo futuro bajo un nuevo liderazgo iraní.