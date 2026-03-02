Estados Unidos ordenó a sus ciudadanos salir de Medio Oriente por la escalada bélica

El gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia urgente de seguridad para que sus ciudadanos abandonen Medio Oriente “ahora por medios comerciales”. La alerta surge en medio de la intensificación del conflicto armado con Irán y la creciente tensión regional.
El mensaje fue difundido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y abarca a Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
La recomendación se produjo tras una serie de bombardeos y represalias con misiles que dejaron víctimas fatales y elevaron el nivel de confrontación.
Escalada militar y advertencias oficiales
Según se informó, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos masivos contra Irán el sábado por la mañana. Posteriormente, Teherán respondió con misiles dirigidos contra territorio israelí, provocando al menos diez muertos.
En ese contexto, el presidente Donald Trump aseguró que las operaciones continuarán “a toda fuerza” y señaló que la campaña militar podría extenderse más de lo previsto inicialmente. No obstante, dejó abierta la posibilidad de un eventual diálogo futuro bajo un nuevo liderazgo iraní.
Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los objetivos estratégicos estadounidenses “pueden lograrse sin fuerzas terrestres”, aunque reconoció que el mandatario mantiene abiertas todas las opciones.
“Nos centramos en la destrucción de sus lanzadores de misiles balísticos, sus arsenales y su capacidad de fabricación, así como de sus drones de ataque unidireccionales y su Armada”, sostuvo.
Impacto regional y máxima alerta
El gobierno iraní confirmó que su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, murió en ataques aéreos estadounidenses e israelíes, un hecho que profundizó la crisis y encendió las alarmas internacionales.
Ante este escenario, Washington instó a sus ciudadanos a salir inmediatamente de la región ante los “graves riesgos de seguridad” derivados de la escalada militar.
La situación mantiene en vilo a Medio Oriente, con operaciones en curso y un clima de máxima tensión diplomática y bélica.