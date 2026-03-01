Trump prometió "vengar" la muerte de militares estadounidenses y habló de "cuatro semanas de bombardeos" en Irán

El presidente de Estados Unidos señaló que han muerto al menos 48 líderes iraníes . Por otra parte, Donald Trump lamentó oficialmente la muerte de tres soldados estadounidenses como consecuencia del conflicto.

Trump vaticinó que “probablemente habrá más muertes” de tropas durante ofensiva en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las operaciones militares estadounidenses en Irán “avanzan más rápido de lo planeado”. Así lo anunció el mandatario estadounidense tras los ataques conjuntos con Fuerzas de Defensa de Israel en el marco del conflicto que se desató a fines de febrero.

En declaraciones recientes, Trump sostuvo que al menos 48 líderes del régimen iraní han muerto en los ataques, lo que, según él, indica el “éxito” de la campaña militar. A pesar de la supuesta rapidez y efectividad de la ofensiva, la ofensiva también provocó bajas en las filas estadounidenses.

Así que Trump prometió “vengar” la muerte de los militares estadounidenses.

En concreto, el Comando Central de EE. UU. informó que tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos durante las operaciones en Irán. Se trata de las primeras pérdidas humanas de EE. UU. desde el inicio del conflicto.

En un mensaje difundido en redes sociales y medios de comunicación, Trump lamentó la muerte de los efectivos norteamericanos y expresó sus condolencias a las familias. A la vez advirtió que “probablemente habrá más bajas antes de que concluya” el enfrentamiento.