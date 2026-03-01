Trump prometió "vengar" la muerte de militares estadounidenses y habló de "cuatro semanas de bombardeos" en Irán
El presidente de Estados Unidos señaló que han muerto al menos 48 líderes iraníes. Por otra parte, Donald Trump lamentó oficialmente la muerte de tres soldados estadounidenses como consecuencia del conflicto.
Trump vaticinó que “probablemente habrá más muertes” de tropas durante ofensiva en Irán.
En declaraciones recientes, Trump sostuvo que al menos 48 líderes del régimen iraní han muerto en los ataques, lo que, según él, indica el “éxito” de la campaña militar. A pesar de la supuesta rapidez y efectividad de la ofensiva, la ofensiva también provocó bajas en las filas estadounidenses.
Así que Trump prometió “vengar” la muerte de los militares estadounidenses.
En concreto, el Comando Central de EE. UU. informó que tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos durante las operaciones en Irán. Se trata de las primeras pérdidas humanas de EE. UU. desde el inicio del conflicto.
En un mensaje difundido en redes sociales y medios de comunicación, Trump lamentó la muerte de los efectivos norteamericanos y expresó sus condolencias a las familias. A la vez advirtió que “probablemente habrá más bajas antes de que concluya” el enfrentamiento.
El republicano, además, sostuvo que “siempre ha sido un proceso de cuatro semanas”, considerando la magnitud y fortaleza del país persa, y aseguró que el planteamiento estratégico se ajusta a ese plazo estimado.
En ese marco, el presidente de Estados Unidos señaló que la campaña militar —identificada por Washington como “Operation Epic Fury”— continuaría con el objetivo de debilitar las capacidades del régimen iraní y reducir lo que él calificó de amenazas regionales e internacionales.
Cabe mencionar que Trump también ha defendido públicamente la ofensiva, describiéndola como una de las más complejas de la historia y destacando “la coordinación con aliados”, en particular con Israel. A su vez, el Gobierno estadounidense ha aumentado la presencia militar en la región para sustentar las operaciones en curso y sostener la presión sobre Teherán, que ha respondido con ataques con misiles y drones contra bases e instalaciones aliadas en Oriente Medio.
Las tensiones continúan en aumento, con el conflicto extendiéndose más allá de los primeros días de enfrentamientos y con pronósticos de nuevas fases de violencia e intensificación de las operaciones en múltiples frentes.