Donald Trump afirmó que el nuevo triunvirato de Irán "quiere hablar" tras el contundente ataque

Trump llamó al pueblo iraní a derrocar al régimen y prometió "inmunidad total" a militares que depongan las armas

En declaraciones al periodista Michael Scherer, de The Atlantic, el mandatario aseguró que los actuales responsables en Teherán buscan una salida negociada. Sin embargo, cuestionó que esa decisión no se haya tomado antes y remarcó que, a su entender, el acuerdo previo “era práctico y fácil” .

Trump evitó precisar cuándo podrían concretarse las conversaciones o con qué dirigentes específicos mantiene contacto su gobierno en esta etapa de transición política en Irán.

“Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber aceptado antes algo que era muy práctico y fácil de hacer. Esperaron demasiado” , sentenció Trump desde su residencia en Florida.

Desde este domingo, la conducción quedó en manos de un consejo transitorio compuesto por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni Eyei y el ayatollah Alireza Arafi, el líder supremo interino . El esquema funcionará hasta que se resuelva la sucesión definitiva.

Irán Nuevo triunvirato en Irán para comandar el país. Ilustración Los Andes

Casi 50 líderes de Irán muertos tras los bombardeos

Según supo Noticias Argentinas,Trump señaló que el panorama de interlocutores cambió drásticamente debido al impacto de la Operación Furia Épica, indicando que “la mayoría de esas personas ya no están" y que algunos de los funcionarios con los que se mantenían contactos en el pasado fallecieron durante las incursiones.

“Fue un gran golpe. Podrían haber alcanzado un acuerdo, pero se hicieron demasiado los listos”, agregó respecto a la cúpula liderada por el fallecido Alí Jameneí.

Los comentarios del jefe de la Casa Blanca se conocieron poco después de que él mismo informara a otros medios que un total de 48 líderes iraníes murieron durante los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Trump afirmó que el éxito de la misión fue tal que “nadie puede creerlo”, y consideró que el debilitamiento del régimen tras la muerte de sus principales cuadros operativos es lo que finalmente ha empujado a los nuevos mandos -encabezados interinamente por Masoud Pezeshkian- a buscar una instancia de negociación con Washington para frenar la escalada.