Irán quedó en manos de un "triunvirato" tras la muerte del líder supremo Alí Khamenei: quiénes son

Irán atraviesa una instancia política excepcional luego de la muerte del líder supremo, Ali Khamenei , quien estuvo al frente del país durante 37 años. En medio de un escenario marcado por la tensión interna y la presión internacional, se activó un mecanismo institucional para garantizar la continuidad del poder .

Desde este domingo, la conducción quedó en manos de un consejo transitorio compuesto por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni Eyei y el ayatollah Alireza Arafi, el líder supremo interino . El esquema funcionará hasta que se resuelva la sucesión definitiva.

La agencia estatal IRNA confirmó que este triunvirato tendrá a su cargo el llamado período de transición, mientras se pone en marcha el proceso formal para elegir al nuevo líder supremo.

Según la Constitución iraní, la responsabilidad de elegir al próximo líder supremo recae en la Asamblea de Expertos, un cuerpo integrado por 88 clérigos elegidos por voto popular cada cuatro años. La última elección se celebró en marzo de 2024, por lo que ese organismo será el encargado de definir quién heredará el cargo más poderoso del país, informó Clarín.

En ese marco, el ayatollah Alireza Arafi, de 66 años , fue designado como el tercer integrante del órgano interino. La decisión fue informada por la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

Arafi, quien se desempeña como jurista del Consejo de los Guardianes, se suma así al presidente Pezeshkian y a Mohseni Eyei en responsabilidad de conducir el país en medio de los continuos bombardeos. La designación de Arafi completa así la estructura de mando transitoria.

ÚLTIMA HORA: El Ayatolá Alireza Arafi ha sido nombrado Líder Supremo interino de Irán.

La conformación de este triunvirato, según supo Noticias Argentinas, busca garantizar la estabilidad institucional en un escenario de acefalía tras el fallecimiento de la máxima autoridad del país.

Mientras este consejo ejerce las funciones de mando, la carga de la sucesión definitiva recaerá sobre la Asamblea de Expertos, el cuerpo colegiado que posee la potestad legal para determinar quién ocupará el cargo de forma permanente.