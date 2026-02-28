Escalada en Oriente Medio: los videos de los ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos e Irán

La tensión en Oriente Medio alcanzó un nuevo punto crítico tras bombardeos ejecutados por Israel y Estados Unidos contra Irán durante la madrugada del sábado, en lo que definieron como un “ ataque preventivo ”. Horas después, se reportaron videos represalias iraníes dirigidas contra bases militares estadounidenses en distintos países de la región.

Alerta máxima: Milei elevó la seguridad a nivel "ALTO" tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán

Guerra total en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y Teherán respondió con misiles a gran escala

La ofensiva comenzó con ataques aéreos atribuidos a Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní . Tras esas operaciones, las autoridades israelíes declararon el estado de emergencia en todo el país ante la posibilidad de represalias.

Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria anunció el inicio de una respuesta militar. “En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán , comenzó la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados”, indicó en un comunicado oficial.

Según reportes difundidos por la agencia Mehr, Irán lanzó ataques simultáneos contra instalaciones militares estratégicas en la región: la base de Al Udeid en Catar , Al Salem en Kuwait, Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos y la Quinta Flota en Baréin.

Explosiones se percibieron en el centro de Doha y en las inmediaciones de la base de Al Udeid , considerada la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente. Las autoridades cataríes informaron que interceptaron varios misiles dirigidos a su territorio.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió: “Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, en un mensaje que amplía el alcance potencial de la ofensiva.

Embed LARGE EXPLOSION ROCKS QATAR’S CAPITAL DOHA



pic.twitter.com/v4QQFkhK8H — NewsWire (@NewsWire_US) February 28, 2026

Impacto en Emiratos Árabes Unidos

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos confirmó que el país fue blanco de misiles balísticos iraníes. En un comunicado oficial señaló que las fuerzas de defensa aérea respondieron “con gran eficacia, interceptando con éxito un número de misiles”.

No obstante, dos proyectiles impactaron en territorio emiratí. “Dos misiles cayeron en el país y las autoridades competentes atendieron el incidente en una zona residencial de Abu Dabi. El ataque causó daños materiales y la muerte de un ciudadano asiático”, indicaron desde el ministerio, que aseguró además que “la situación de seguridad en el país está bajo control”.