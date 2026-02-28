Alerta máxima: Milei elevó la seguridad a nivel "ALTO" tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán. 

A primera hora de este sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un masivo ataque militar conjunto contra varias ciudades de Irán , entre ellas la capital, Teherán, que reaccionó atacando a Israel e instalaciones estadounidenses en Abu Dabi, Qatar y Bahréin.

Guerra total en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y Teherán respondió con misiles a gran escala

Tensión con Irán: Estados Unidos evacúa a su personal en Israel y celebra la llegada de otro portaaviones

La operación, calificada por las autoridades israelíes como una acción para “eliminar amenazas inminentes” y existenciales, provocó una respuesta inmediata del régimen persa, que inició una contraofensiva con misiles y drones.

Tras el conflicto armado, a primera mañana, el Gobierno alertas y un protocolo de refuerzo en las fronteras . Desde la Casa Rosada sostienen que la medida es de carácter automático ante conflictos internacionales de esta magnitud e implica una coordinación directa entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales de seguridad.

Guerra total en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y Teherán respondió con misiles a gran escala.

El esquema de seguridad contempla un monitoreo permanente de la situación en Medio Oriente con el objetivo de reforzar los controles en los puntos de ingreso y salida de la Argentina. Según trascendió, se busca aumentar la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y revisar las alertas tempranas en zonas sensibles.

Horas después, el presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional. "La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino , en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente", señaló el comunicado oficial.

La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional".

En ese marco, se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país".

Asimismo, por instrucción presidencial, “el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

Embed Argentina eleva el nivel de seguridad ante el conflicto en Irán. pic.twitter.com/B9LXMQpRWD — El gordo edición (@GordoEdicion) February 28, 2026

Del mismo modo, “se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”, detalló el texto.

Según TN, el Ejecutivo mantiene un total respaldo a los avances de Washington y advierte que espera también una profundización de la presencia estadounidense sobre Cuba en el corto plazo. Esto se da a partir de las declaraciones de Donald Trump, quien advirtió que su administración mantiene conversaciones con las autoridades de Cuba, sugiriendo que estos contactos podrían derivar en una “toma de control amistosa” de la isla.