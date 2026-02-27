27 de febrero de 2026 - 08:50

Tensión con Irán: Estados Unidos evacúa a su personal en Israel y celebra la llegada de otro portaaviones

El USS Gerald R. Ford arribó a las costas de Israel. Es el segundo en pocos días. Además, aterrizó una docena de cazas F-22 del Ejército estadounidense.

El portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford

El portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

Coincidiendo con la llegada de dos portaaviones y la escalada de tensión con Irán, la embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a "riesgos de seguridad".

Leé además

Máxima tensión en Medio Oriente: EE. UU. prepara un posible ataque contra Irán para este fin de semana.

Aseguran que Estados Unidos prepara un ataque contra Irán para este fin de semana

Por Redacción Mundo
Un perro salvó a su dueña de ser secuestrada en su domicilio luego de morder al atacante. 

Un perro salva a su dueña de un intento de secuestro: mordió al atacante y lo hizo huir

Por Redacción Mundo

Según indicó la propia representación diplomática a través de sus canales oficiales, "se recomienda considerar la salida de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usembassyjlm/status/2027312031133499902?s=20&partner=&hide_thread=false

La legación precisa que "debido a recientes incidentes de seguridad y sin previo aviso", la embajada podría, además, "restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales y sus familiares a determinadas zonas de Israel, incluyendo la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania".

El personal norteamericano bajo la supervisión de la embajada tiene restringido el acceso a menos de 4 kilómetros de las fronteras con Líbano y Siria. También está prohibido acercarse a menos de 11,3 kilómetros de la franja de Gaza sin una aprobación directa de la oficina de seguridad de la embajada.

Se aconseja evitar cualquier viaje a Gaza por el alto riesgo de terrorismo y conflicto armado. También se pide reconsiderar traslados a Israel y Cisjordania debido a la persistencia de disturbios civiles y posibles atentados.

El mayor portaaviones del mundo llegó a Israel

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó este viernes junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel, como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

Según medios israelíes, el portaaviones partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense con el fin de arribar a la zona de Haifa, ciudad norteña con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Reuters/status/2027276459723899188?s=20&partner=&hide_thread=false

También informaron el aterrizaje de una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión durante esta madrugada, sumándose a la docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron este martes en Israel.

El Ford es el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del USS Abraham Lincoln, que llegó al Golfo Pérsico con sus tres buques escolta a principios de este enero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quiso cruzar a España con un parapente, pero no funcionó el plan.

Intentó entrar a España en un parapente y se estrelló contra el primer vallado: video del fallido cruce

Por Redacción Mundo
Jimmy Kimmel apuntó contra Trump tras su discurso: Aspirante a rey chiflado

Jimmy Kimmel apuntó contra Donald Trump tras su discurso: "Aspirante a rey chiflado"

Por Redacción Mundo
Un famoso DJ acusado de abuso sexual se defendió y alegó que padece de sonambulismo sexual

La curiosa defensa de un famoso DJ acusado de abuso: alegó que padece "sonambulismo sexual"

Por Redacción Mundo
El insólito despido de un trabajador por una máquina de café.

Lo despidieron por retirar 1,60 euros de una máquina de café y la Justicia dictó un fallo inédito

Por Cristian Reta