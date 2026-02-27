Tensión con Irán: Estados Unidos evacúa a su personal en Israel y celebra la llegada de otro portaaviones

Coincidiendo con la llegada de dos portaaviones y la escalada de tensión con Irán, la embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a " riesgos de seguridad ".

Según indicó la propia representación diplomática a través de sus canales oficiales, "se recomienda considerar la salida de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles".

La legación precisa que "debido a recientes incidentes de seguridad y sin previo aviso", la embajada podría, además, "restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales y sus familiares a determinadas zonas de Israel, incluyendo la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania".

El personal norteamericano bajo la supervisión de la embajada tiene restringido el acceso a menos de 4 kilómetros de las fronteras con Líbano y Siria. También está prohibido acercarse a menos de 11,3 kilómetros de la franja de Gaza sin una aprobación directa de la oficina de seguridad de la embajada.

Se aconseja evitar cualquier viaje a Gaza por el alto riesgo de terrorismo y conflicto armado. También se pide reconsiderar traslados a Israel y Cisjordania debido a la persistencia de disturbios civiles y posibles atentados.

El mayor portaaviones del mundo llegó a Israel

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó este viernes junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel, como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

Según medios israelíes, el portaaviones partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense con el fin de arribar a la zona de Haifa, ciudad norteña con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes del país.

The USS Gerald R. Ford arrives in Israel https://t.co/B3AC4kYZba — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

También informaron el aterrizaje de una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión durante esta madrugada, sumándose a la docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron este martes en Israel.

El Ford es el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del USS Abraham Lincoln, que llegó al Golfo Pérsico con sus tres buques escolta a principios de este enero.