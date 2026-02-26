26 de febrero de 2026 - 21:55

Un perro salva a su dueña de un intento de secuestro: mordió al atacante y lo hizo huir

La Guardia Civil logró detener a un grupo de cuatro personas involucradas, gracias a las imágenes de cámaras de seguridad y la identificación del vehículo en el que huyeron los criminales.

Un perro salvó a su dueña de ser secuestrada en su domicilio luego de morder al atacante. 

Por Redacción Mundo

El gran instinto de protección de un perro logró salvar a su dueña de una violenta situación el pasado 30 de octubre en su domicilio ubicado en Polinyà del Xúquer, Valencia.

La víctima denunció que, luego de escuchar ruidos sospechosos, abrió la puerta y recibió un empujón por parte de un desconocido, a quién solo pudo identificar con acento del este. El delincuente ingresó al hogar con la intensión de llevarse a la mujer, la agarró del brazo con fuerza y le gritó "vente conmigo".

Como consecuencia del forcejeo, la mujer sufrió lesiones en labios, brazos y codo que requirieron asistencia sanitaria. Sin embargo, en ese momento, el perro de la denunciante evitó el secuestro al morder al atacante en la pierna.

Embed - Un PERRO EVITA un SECUESTRO de una mujer en Valencia

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el hombre ingresó al domicilio y posteriormente sale corriendo seguido por el animal.

Identificaron a la banda que planeó el secuestro

Luego de investigar el material audiovisual, la Guardia Civil corroboró que el intento de secuestro fue planeado por cuatro personas encapuchadas que actuaban como una organización criminal con roles definidos. La colaboración de un policía local, que escuchó los gritos de auxilio, permitió identificar la matrícula del vehículo utilizado para la huida.

La investigación reveló que el auto pertenecía a una empresa de alquiler de Algemesí y fue hallado posteriormente calcinado y sin placas en la localidad de Benicull de Xúquer.

Según información oficial, la persona identificada como el arrendatario fue a denunciar el robo del citado vehículo. A partir de las declaraciones, los efectivos lograron averiguar que lo alquiló a cambio de 50 euros para su sobrino, que carecía de permiso de conducir, y que fue él quien aseguró que le habían sustraído el vehículo.

