26 de febrero de 2026 - 14:27

Cuáles son las 3 razas de perros más protectoras con niños pequeños, según veterinarios

Algunas razas de perro se destacan por su instinto protector y su paciencia con los más chicos, convirtiéndose en excelentes mascotas para la familia y el hogar.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

El perro viral por quedar atrapado en una llanta.

De curioso a viral: un perro quedó atrapado en una llanta y los bomberos tuvieron que salvarlo

Por Redacción
que senales indican que tu perro esta sufriendo estres por calor y como prevenirlo

Qué señales indican que tu perro está sufriendo estrés por calor y cómo prevenirlo

Por Ignacio Alvarado

Es importante aclarar que ningún perro reemplaza la supervisión adulta. Sin embargo, algunas mascotas desarrollan un fuerte vínculo con los chicos y tienden a cuidarlos de manera instintiva.

1. Labrador Retriever

El Labrador Retriever es una de las razas más recomendadas para familias. Se caracteriza por su temperamento equilibrado, su tolerancia y su facilidad para el adiestramiento.

Veterinarios destacan su paciencia y su capacidad para interactuar con niños sin reaccionar de forma brusca. Además, es un perro sociable que suele integrarse con naturalidad a la dinámica familiar.

image

2. Golden Retriever

Similar al Labrador en carácter, el Golden Retriever es conocido por su dulzura y lealtad. Es una raza atenta y protectora, pero sin tendencia a la agresividad.

Su inteligencia facilita el entrenamiento y su energía lo convierte en un gran compañero de juegos para los más chicos.

image

3. Pastor Alemán

El Pastor Alemán posee un fuerte instinto de protección. Bien socializado desde cachorro, puede ser un guardián confiable y equilibrado.

Es una raza que requiere estimulación física y mental, pero su compromiso con la familia lo posiciona entre los perros más protectores.

image

Más allá de la raza, los especialistas subrayan que la educación temprana y el entorno afectivo son determinantes. Con acompañamiento responsable, estas mascotas pueden convertirse en aliados fieles y protectores dentro del hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las 3 razas de perros que menos ladran cuando se quedan solos en casa

Las 3 razas de perros que menos ladran cuando se quedan solos en casa

Por Ignacio Alvarado
Esta es la razón por la que tu perro le ladra sólo a algunas personas. 

Por qué tu perro le ladra solo a ciertas personas y qué significa este comportamiento

Por Sofía Serelli
cuales son las 3 razas de perros perfectas para vivir en departamentos, segun veterinarios

Cuáles son las 3 razas de perros perfectas para vivir en departamentos, según veterinarios

Por Ignacio Alvarado
Un perro lobo corrió junto a esquiadoras en Milán-Cortina.

Un perro lobo irrumpió en plena prueba de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Por Redacción