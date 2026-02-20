Cuáles son las 3 razas de perros perfectas para vivir en departamentos, según veterinarios

Elegir un perro cuando vivís en un departamento no es solo una cuestión de gusto, sino de raza , temperamento y necesidades diarias. Veterinarios y especialistas en mascotas coinciden en que no todos los perros se adaptan igual a espacios reducidos, y tomar una buena decisión evita problemas de conducta y estrés.

La receta rápida con ricota y espinaca que se arma en 15 minutos sin prender el horno

Si nunca tuviste perro: las 5 razas que perdonan errores de principiantes y facilitan la convivencia

Aunque el tamaño influye, no es el único factor. La energía, el nivel de ladrido y la facilidad de adiestramiento son claves para la convivencia en ambientes chicos.

El Bulldog Francés es una de las razas más recomendadas para departamentos. Es un perro de tamaño pequeño a mediano, con bajo nivel de actividad física. No necesita grandes espacios para correr y suele adaptarse bien a rutinas tranquilas.

Veterinarios destacan que esta raza disfruta de la compañía constante y no requiere paseos extensos, aunque sí salidas diarias moderadas para mantener su salud.

El Caniche Toy combina inteligencia y tamaño reducido. Es una raza fácil de entrenar, lo que facilita la convivencia en edificios. Además, suele ladrar menos que otros perros pequeños si está bien estimulado.

Como mascotas, se adaptan bien a departamentos siempre que reciban juegos y paseos diarios. Su energía es moderada y disfrutan de la vida en interiores.

image

3. Shih Tzu

El Shih Tzu es otra opción ideal. Se trata de un perro tranquilo, sociable y con baja demanda de ejercicio intenso. Esta raza fue históricamente criada como perro de compañía, lo que explica su facilidad para adaptarse a espacios pequeños.

Especialistas señalan que su carácter equilibrado lo convierte en una de las mejores mascotas urbanas.

image

Antes de elegir entre distintas razas de perros, los veterinarios recomiendan evaluar el tiempo disponible, el nivel de actividad y el compromiso a largo plazo. Vivir en departamento no impide tener un perro, pero sí exige una elección responsable de la raza adecuada.