Las 3 razas de perros que menos ladran cuando se quedan solos en casa

No todos los perros reaccionan igual cuando se quedan solos. Mientras algunas razas desarrollan ansiedad y ladran en exceso, otras tienen un temperamento más independiente. Elegir bien la raza es clave si querés un perro equilibrado que pueda adaptarse a la rutina del hogar sin generar conflictos con vecinos ni afectar el bienestar de tus mascotas .

Veterinarios y especialistas en conducta animal coinciden en que el nivel de ladrido está vinculado tanto a la genética como al entrenamiento. Sin embargo, ciertas razas tienen predisposición natural a ser más silenciosas.

El Basenji es conocido como el “perro que no ladra”. Aunque puede emitir sonidos particulares, no produce el ladrido tradicional. Esta raza fue criada para la caza en África y desarrolló una forma distinta de comunicación.

Es un perro independiente, activo pero capaz de adaptarse a momentos de soledad si recibe ejercicio adecuado. Para quienes buscan mascotas tranquilas en cuanto a ruido, suele ser una opción destacada.

El Greyhound , famoso por su velocidad, sorprende por su carácter sereno en casa. Es una raza que, pese a su energía al aire libre, disfruta largas horas de descanso.

Estos perros tienden a ladrar poco y suelen mantenerse tranquilos cuando están solos, siempre que tengan paseos diarios. Su temperamento equilibrado los convierte en buenas mascotas para departamentos.

3. Shiba Inu

El Shiba Inu es otra raza que se caracteriza por su independencia. No es especialmente ladradora y puede tolerar períodos de soledad mejor que otros perros.

Sin embargo, requiere estimulación mental y ejercicio regular para evitar conductas destructivas.