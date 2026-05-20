20 de mayo de 2026 - 11:30

Fin del misterio: veterinarios revelan dónde deben dormir los perros en invierno

Durante los días de frío intenso el cuerpo de los perros gasta más calorías para mantener su temperatura, por lo que puede ser necesario aumentar su ración de alimento diaria.

¿Perro afuera o dentro de casa durante el invierno? Esto señalan los veterinarios.&nbsp;

¿Perro afuera o dentro de casa durante el invierno? Esto señalan los veterinarios. 

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Por Sofía Serelli

Con la llegada de las bajas temperaturas, los veterinarios advierten que el lugar de descanso de los perros debe seguir un esquema combinado. La recomendación central descarta que duerman a la intemperie o en la cama de sus dueños, priorizando un refugio techado dentro del hogar lejos de corrientes de aire para evitar enfermedades.

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El descenso térmico exige la creación de un espacio acogedor dentro de la casa o en un patio cubierto. Este refugio debe contar con una cama cómoda y mantas que brinden calidez, evitando el contacto directo con el suelo frío para reducir el contraste de temperatura. Aunque el descanso ocurra bajo techo, los animales deben mantener sus salidas al exterior para asegurar su estimulación mental y esparcimiento.

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Síntomas visibles de baja temperatura corporal

Identificar si un perro tiene frío requiere observar señales más allá de los temblores habituales. Los especialistas de ExpertoAnimal indican que una respiración más lenta de lo habitual, movimientos con poca energía o un sueño excesivo son síntomas de alerta clara. En algunos casos se manifiesta rigidez muscular y piel reseca, signos recurrentes en ejemplares de pelo corto que carecen de una barrera natural eficiente contra el impacto del viento.

La respuesta fisiológica al clima hostil implica un mayor gasto energético del organismo. Si el perro es muy activo o permanece tiempo al aire libre, ajustar su ración diaria de comida proporciona el extra calórico necesario para regular su calor interno. En cuanto a la hidratación, es fundamental supervisar los bebederos ubicados en patios o jardines para asegurar que el agua esté fresca pero nunca congelada.

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Cuidados de higiene y pelaje durante el invierno

Las rutinas de higiene también se transforman durante estos meses. Se aconseja espaciar los baños para no desgastar la capa de grasa natural que protege la dermis de la mascota. Asimismo, el pelaje actúa como un abrigo biológico, por lo que se deben evitar los cortes drásticos de pelo mientras duren las bajas temperaturas, especialmente en razas como el Chihuahua, el Bóxer o el Pug.

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Tras pasear bajo la lluvia o la niebla, el secado a conciencia con toallas absorbentes es vital para prevenir resfriados y afecciones dermatológicas. Esta atención debe extremarse en cachorros, perros ancianos y animales enfermos, quienes tienen sistemas inmunológicos frágiles. En los perros senior, el frío y la humedad suelen agudizar los dolores articulares crónicos como la artritis, requiriendo un entorno térmico estable para paliar el malestar.

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