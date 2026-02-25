Qué señales indican que tu perro está sufriendo estrés por calor y cómo prevenirlo

El calor no afecta solo a las personas. En verano , las altas temperaturas pueden poner en riesgo la salud de tu perro y de otras mascotas . Aunque no es el único factor, los perros suelen ser más vulnerables porque regulan su temperatura de manera diferente y dependen de ciertos cuidados básicos para evitar golpes de calor.

A diferencia de los humanos, los perros no transpiran por todo el cuerpo. Eliminan el calor principalmente a través del jadeo, lo que los vuelve más sensibles cuando el ambiente es muy caluroso o húmedo.

Uno de los primeros síntomas de estrés por calor es el jadeo excesivo y acelerado. Si notás que tu perro respira con dificultad, babea más de lo habitual o parece inquieto, es momento de prestarle atención.

Otros signos incluyen encías enrojecidas, debilidad, vómitos, falta de coordinación o apatía. En casos más graves, puede aparecer desmayo. Estos cuadros requieren atención veterinaria inmediata, ya que la salud del animal puede deteriorarse rápidamente.

También es importante observar cambios en el comportamiento. Si tu mascota busca constantemente superficies frías o evita moverse, podría estar intentando regular su temperatura.

Cómo prevenir el estrés por calor

La prevención es fundamental durante el verano. Asegurate de que tu perro tenga siempre agua fresca y limpia disponible. Evitá los paseos en horarios de sol intenso, especialmente entre el mediodía y la tarde.

Dentro del hogar, procurá mantener ambientes ventilados y con sombra. Nunca dejes a las mascotas dentro de un auto cerrado, ni siquiera por pocos minutos.

image

Si el calor es extremo, podés refrescar suavemente su cuerpo con agua a temperatura ambiente, especialmente en patas y abdomen.

Cuidar a tu perro en épocas de altas temperaturas no requiere medidas complejas, pero sí atención constante. Reconocer las señales y actuar a tiempo puede marcar la diferencia para proteger su salud y garantizar un verano seguro.