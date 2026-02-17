Un perro salchicha no podía nadar por sus patas cortas y su dueño creó un chaleco especial

Un perro salchicha llamado Fiesta se convirtió en furor en TikTok después de que su familia mostrara la solución casera que idearon para que pudiera nadar sin dificultades. El video superó 1,7 millones de reproducciones y acumuló cientos de miles de “me gusta”.

Fiesta adora el agua y cada vez que tiene la oportunidad se mete a la pileta. Pero su entusiasmo chocaba con un problema físico: sus mini patas que no le permitían mantenerse estable mientras flotaba.

En las imágenes se lo ve con un chaleco inflable tradicional, pero su cuerpo gira constantemente sin lograr una posición firme. La escena generó ternura, pero también cierta frustración al notar que no podía disfrutar plenamente del chapuzón.

“Miren lo que son las patas de Fiesta. Son como un dedo mío” , comenta su dueña en el video. Según relató, intentaron ayudarlo con un flotador común, pero no funcionó como esperaban.

Fue entonces cuando su padre tuvo una idea que terminó marcando la diferencia. “De la nada, ingeniero”, bromeó la joven. El hombre tomó un flota flota que tenían en la pileta, lo cortó y lo adaptó al cuerpo del perro, colocándolo a los costados, como si fuera un pequeño catamarán.

El resultado sorprendió a todos. Con el nuevo diseño, Fiesta logró mantenerse derecho y desplazarse con mayor facilidad en el agua. “Inventamos el perro anfibio”, se lo escucha decir al orgulloso creador mientras el dachshund nada feliz.

La publicación se volvió viral en pocas horas y reunió cerca de 350 mil “me gusta”, además de cientos de comentarios que celebraron la creatividad del padre y la ternura del protagonista. “Es un Lanchicha”, escribió una, mientras que otro puso: “Es una salchicha entre dos panes, es un hot dog mojado”.

“Estamos todos de acuerdo en que su catamarán se le pinte como si fuera un hot-dog?”, propuso otra internauta.