17 de febrero de 2026 - 21:25

Un perro salchicha no podía nadar por sus patas cortas y su dueño creó un chaleco especial

“Inventamos el perro anfibio”, bromea el creador del súper invento. El video acumula 1,7 millones de reproducciones y cientos de miles de likes.

Un perro salchicha no podía nadar por sus mini patas y su dueño creó un chaleco especial.

Un perro salchicha no podía nadar por sus mini patas y su dueño creó un chaleco especial.

Foto:

@angelesdeverdad
Los Andes | Román Pérez
Por Román Pérez

Un perro salchicha llamado Fiesta se convirtió en furor en TikTok después de que su familia mostrara la solución casera que idearon para que pudiera nadar sin dificultades. El video superó 1,7 millones de reproducciones y acumuló cientos de miles de “me gusta”.

Leé además

El festejo de cumpleaños de Narco, un Golden muy malcriado, generó ternura en redes. 

Catering, piñata, juegos y más: el cumpleaños de un perro que se volvió viral

Por Redacción
Si querés adoptar un perro por primera vez, tené en cuenta las características de estas razas.

Si nunca tuviste perro: las 5 razas que perdonan errores de principiantes y facilitan la convivencia

Por Sofía Serelli

Fiesta adora el agua y cada vez que tiene la oportunidad se mete a la pileta. Pero su entusiasmo chocaba con un problema físico: sus mini patas que no le permitían mantenerse estable mientras flotaba.

En las imágenes se lo ve con un chaleco inflable tradicional, pero su cuerpo gira constantemente sin lograr una posición firme. La escena generó ternura, pero también cierta frustración al notar que no podía disfrutar plenamente del chapuzón.

“Miren lo que son las patas de Fiesta. Son como un dedo mío”, comenta su dueña en el video. Según relató, intentaron ayudarlo con un flotador común, pero no funcionó como esperaban.

El resultado sorprendió a todos. Con el nuevo diseño, Fiesta logró mantenerse derecho y desplazarse con mayor facilidad en el agua. “Inventamos el perro anfibio”, se lo escucha decir al orgulloso creador mientras el dachshund nada feliz.

La publicación se volvió viral en pocas horas y reunió cerca de 350 mil “me gusta”, además de cientos de comentarios que celebraron la creatividad del padre y la ternura del protagonista. “Es un Lanchicha”, escribió una, mientras que otro puso: “Es una salchicha entre dos panes, es un hot dog mojado”.

“Estamos todos de acuerdo en que su catamarán se le pinte como si fuera un hot-dog?”, propuso otra internauta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El mendocino que trajo el trend de la favela al parque San Martín. 

Un mendocino recreó el trend de la favela, pero en el parque San Martín y se hizo viral

Por Redacción
Una fotógrafa e influencer recibió un comentario ofensivo sobre su peso al ser comparado con una maleta y decidió responder con un mensaje que se volvió viral.

"Una persona no es carga": la respuesta viral de una influencer tras comparar su peso con el de un equipaje

Por Redacción
Un streamer se fue de fiesta con una fan pese a los ruegos de su novio.

El peor San Valentín: un streamer ignoró los pedidos de un joven y le "robó" la novia en vivo

Por Redacción
Una influencer alteró su equilibrio con un joystick y estímulos eléctricos. 

Polémica: una influencer alteró su equilibrio con un joystick y estímulos eléctricos y generó preocupación

Por Redacción