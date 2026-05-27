Día Mundial del Perro Sin Raza: qué cuidados necesitan realmente los perros mestizos.

Especialistas derriban el mito de que los perros mestizos no necesitan los mismos cuidados que los perros de raza y destacan la importancia de la prevención y los controles periódicos.

Los perros mestizos representan la mayoría de la población canina en América Latina. Según informó la compañía MSD Salud Animal, se estima que cerca del 75% de los perros no tiene una raza definida, pero sí comparten algo en común: necesitan los mismos cuidados, prevención y seguimiento veterinario que cualquier otro perro.

En el marco del Día Mundial del Perro sin Raza, se busca derribar el mito de que los perros mestizos son “más sanos” y requieren menos atención médica y cuidados. Si bien la diversidad genética puede reducir la predisposición a algunas enfermedades hereditarias, los expertos aseguran que el riesgo de padecer afecciones comunes es similar en todos los perros, independientemente de su origen.

“No importa si el perro es de raza o mestizo: lo que realmente hace la diferencia es el acceso a cuidados veterinarios y la prevención. Una mascota sana no es cuestión de genética, sino de seguimiento y compromiso a lo largo de toda su vida”, señala Walter Comas, Médico Veterinario y Director de la Unidad de Negocios de Animales de Compañía de MSD Salud Animal.

Perro sin raza Los perros mestizos necesitan los mismos cuidados que los perros de raza. Imagen generada con IA

Prevención: la base de una vida saludable Entre las principales recomendaciones para el cuidado de los canes, los especialistas destacan:

Control de parásitos: las pulgas y garrapatas pueden transmitir enfermedades por lo que es importante mantenerlos protegidos durante todo el año. Además, los productos de acción prolongada (al menos 3 meses) son una opción ideal para cortar con el ciclo y evitar nuevas infestaciones.

las pulgas y garrapatas pueden transmitir enfermedades por lo que es importante mantenerlos protegidos durante todo el año. Además, los productos de acción prolongada (al menos 3 meses) son una opción ideal para cortar con el ciclo y evitar nuevas infestaciones. Vacunación al día: es la principal herramienta para prevenir enfermedades graves. Este es un punto crítico, debido a que la mayoría de las enfermedades infecciosas graves se pueden prevenir con la vacunación. Sin embargo, desde la compañía aseguraron que en los últimos años se ha visto una disminución dramática y preocupante de la tasa de vacunación.

es la principal herramienta para prevenir enfermedades graves. Este es un punto crítico, debido a que la mayoría de las enfermedades infecciosas graves se pueden prevenir con la vacunación. Sin embargo, desde la compañía aseguraron que en los últimos años se ha visto una disminución dramática y preocupante de la tasa de vacunación. Controles veterinarios periódicos: al menos una visita anual permite detectar a tiempo posibles afecciones.

al menos una visita anual permite detectar a tiempo posibles afecciones. Atención a cambios de comportamiento: muchas enfermedades comienzan con señales sutiles, por lo que es importante estar atentos a cualquier modificación en las rutinas, el estado de ánimo o los hábitos cotidianos de las mascotas y consultar al veterinario ante cualquier duda. Enfermedades frecuentes no distinguen raza Algunas de las patologías más comunes en perros pueden prevenirse o tratarse eficazmente si se detectan a tiempo: Parvovirus canino: es una de las enfermedades más graves en cachorros. Ataca el sistema gastrointestinal, provoca vómitos, diarrea severa y deshidratación, y puede ser mortal sin tratamiento oportuno. Su alta resistencia en el ambiente lo convierte en un riesgo constante, especialmente en animales no vacunados. Se transmite fácilmente aún si el perro no sale al exterior. uñas perros Las enfermedades frecuentes no distinguen raza de perro WEB

es una de las enfermedades más graves en cachorros. Ataca el sistema gastrointestinal, provoca vómitos, diarrea severa y deshidratación, y puede ser mortal sin tratamiento oportuno. Su alta resistencia en el ambiente lo convierte en un riesgo constante, especialmente en animales no vacunados. Se transmite fácilmente aún si el perro no sale al exterior. Moquillo canino (distemper): afecta los sistemas respiratorio, digestivo y nervioso. Es altamente contagioso y puede dejar secuelas neurológicas permanentes. La vacunación es la principal herramienta de prevención.

afecta los sistemas respiratorio, digestivo y nervioso. Es altamente contagioso y puede dejar secuelas neurológicas permanentes. La vacunación es la principal herramienta de prevención. Otitis externa: se trata de una inflamación del canal auditivo que puede generar dolor y, si no se trata a tiempo, derivar en cuadros crónicos. Algunos signos de alerta incluyen rascado frecuente de las orejas, sacudidas de cabeza, mal olor o secreciones. Se estima que 1 de cada 7 perros la padece. En el Día Mundial del Perro Sin Raza, los especialistas invitan a mirar más allá de las etiquetas y enfocarse en lo esencial: todos los perros, sin importar su historia, merecen crecer sanos, protegidos y acompañados. Priorizar la prevención, sostener controles veterinarios y actuar a tiempo frente a cualquier síntoma son decisiones que impactan directamente en su calidad de vida.