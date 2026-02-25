De curioso a viral: un perro quedó atrapado en una llanta y los bomberos tuvieron que salvarlo

La escena se volvió viral en redes sociales. Los bomberos realizaron un trabajo cuidadoso para evitar cualquier daño en el animal.

Un cachorro fue protagonista de una escena insólita y a la vez tierna, aunque angustiante para él: terminó con la cabeza completamente atorada en el centro metálico de una llanta y no podía escapar. La situación obligó a intervenir de urgencia a los bomberos para evitar que el perro sufriera lesiones graves.

El hecho ocurrió en el condado de Fresno, California (Estados Unidos), donde un llamado de emergencia alertó sobre el pequeño perro que había quedado atrapado sin posibilidad de liberarse por sus propios medios. Para él simplemente era un objeto para hacer travesuras, pero una mala jugada lo dejó atascado.

Cuando los rescatistas llegaron, se encontraron con el perrito con la cabeza incrustada en la estructura de la rueda, inmovilizado y muy asustado. Esto derivó que el trabajo sea cuidadoso y minucioso. No obstante, la imagen se volvió viral en redes sociales, y los usuarios reflejaron su ternura.

Fue rescatado “un poco avergonzado” Según informaron desde el Fresno Country Fire Protection District, una dotación de la Estación 39 acudió tras recibir la notificación del rescate animal. La situación requería especial precaución para no lastimar al cachorro mientras intentaban sacarlo.

Desde el organismo, conocido también como Cal Fire, explicaron en sus redes sociales que fue necesario actuar con “mucha paciencia” para evitar cualquier daño al animal durante la maniobra.

El perro viral por quedar atrapado en una llanta. El perro viral por quedar atrapado en una llanta. Finalmente, los bomberos lograron liberar al perrito sin que presentara heridas. Según señalaron con un tono distendido, el perrito salió ileso, aunque “un poco avergonzado” tras el insólito episodio, según bromearon los rescatistas. Algunos internautas destacaron el trabajo de los bomberos, mientras consultaban cómo lograron sacarlo. Otros simplemente demostraron su amor ante el cachorrito y soñaban con poder adoptarlo. Sin embargo, aseguran que el perrito tiene una familia, que afirmó que es travieso y “le gusta meterse en líos”.