Máxima tensión: Afganistán bombardeó a Pakistán en respuesta a los ataques sobre Kabul y Kandahar. 

El Gobierno de los talibanes informó este viernes el lanzamiento de una serie de ataques aéreos contra centros de mando y bases estratégicas en el interior de Pakistán . Esta ofensiva es una respuesta de forma directa a los bombardeos nocturnos realizados por Islamabad sobre ciudades clave de Afganistán , incluidas la capital, Kabul, Kandahar y Paktia .

Un perro salva a su dueña de un intento de secuestro: mordió al atacante y lo hizo huir

Tensión con Irán: Estados Unidos evacúa a su personal en Israel y celebra la llegada de otro portaaviones

Según el Ministerio de Defensa afgano, sus proyectiles alcanzaron instalaciones militares en Abbottabad, Nowshera, Jamrud y zonas cercanas a Faisalabad . Este intercambio de fuego marca el punto más tenso desde el inicio de las hostilidades el pasado 22 de febrero.

Lo que comenzó como roces en la Línea Durand , la frontera que divide a ambas naciones, derivó en una declaración formal de "guerra abierta" por parte del primer ministro paquistaní, Muhammad Shehbaz Sharif . El mandatario advirtió que sus fuerzas tienen la capacidad de " reducir a polvo cualquier ambición agresiva " y aseguró que la nación está "hombro con hombro" junto a sus soldados.

Por su parte, el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid , calificó al ejército paquistaní de "cobarde" tras los ataques en áreas residenciales de Kabul como Khair Khana y Darul Aman.

El conflicto también está atravesado por una disputa de "guerra de cifras" . Los talibanes reclaman haber matado a 75 soldados paquistaníes hoy y a otros 100 insurgentes el pasado fin de semana. Desde Pakistán niegan bajas propias y aseguran haber "neutralizado" a 133 insurgentes en sus incursiones.

Afganistán vs. Pakistán

Si se sumaran los "éxitos" reclamados por ambos bandos, los muertos superarían los 300; sin embargo, las autoridades locales solo han reconocido oficialmente una treintena de bajas. Hasta el momento, ninguno de los dos ejércitos difundió vídeos o listas que permitan verificar el alcance real de las operaciones de forma independiente.

Kabul amanece en calma

Pese a los bombardeos de la madrugada que afectaron distritos como Pul-e-Charkhi (sede de instalaciones militares), la capital afgana retomó su actividad este viernes. Mercados abiertos y tráfico fluido sugieren que, por ahora, no hay signos de destrucción masiva en la ciudad, a pesar de la gravedad de la declaración de guerra.

Este estallido de violencia es el quiebre definitivo entre los viejos aliados. El eje del conflicto es la negativa del régimen talibán a expulsar de suelo afgano a los insurgentes del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), grupo que utiliza la frontera para atacar a Pakistán. Ante la inacción de Kabul, Islamabad decidió intervenir directamente sobre soberanía afgana para "frenar el terrorismo transfronterizo".