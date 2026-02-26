La curiosa defensa de un famoso DJ acusado de abuso: alegó que padece "sonambulismo sexual"

Un DJ de música electrónica fue acusado de abuso sexual y argumentó que el hecho sucedió mientras se encontraba "en estado de sonambulismo"

Un famoso DJ acusado de abuso sexual se defendió y alegó que padece de "sonambulismo sexual"

Recientemente, el reconocido DJ suizo Odymel quedó envuelto en una polémica tras ser acusado de abuso sexual. La acusación habría comenzado cuando un excolaborador de la agencia STEER Management publicara en redes sociales capturas donde se mostraban presuntos testimonios y denuncias contra varios artistas vinculados a la firma, entre los que se encontraba Odymel.

Tras las acusaciones, el DJ y productor belga rompió el silencio y publicó un mensaje en sus redes. Lejos de negar lo sucedido, el músico expresó que habría mantenido relaciones consensuadas con una persona y afirmó no tener ningún recuerdo de ese momento.

Odymel- DJ suizo El DJ suizo Odymel fue acusado de abuso sexual y alegó que padece "sonambulismo sexual" Instagram @odymel__ Odymel dijo que padecía de Sexsomnia En su descargo, el DJ calificó la situación como "delicada y compleja" y alegó que padece de "sexsomnia", un episodio sonámbulo de carácter sexual. Su versión de los hechos fue que el acto habría ocurrido "mientras estaba durmiendo en estado de sonambulismo" y negó tener algún recuerdo del momento.

"Una noche, tras otro encuentro consensuado, me quedé dormido a su lado. Según me contó ella más tarde que primero empecé a hacer gestos sexuales involuntarios hacia mí mismo, antes de intentar iniciar otro encuentro sexual con ella, lo cual era indeseado", expresó el músico

"Me llevó tiempo comprenderlo, asimilarlo y aceptar que me estaban hablando de un momento del que no tengo ningún recuerdo y que no corresponde en nada con la manera en la que siempre he intentado comportarme", manifestó Odymel en sus redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Odymel (@odymel__) Además, el productor suizo aseguró que comenzó un tratamiento psicológico para tratar la sexosmnia y aseguró estar colaborando con la Justicia en una investigación que se encuentra en curso. "Entiendo perfectamente lo difícil que es creer mi versión de los hechos ante un acto tan grave. Entiendo que echarle la culpa al sonambulismo pueda parecer una salida fácil. Precisamente por eso decidí participar en múltiples exámenes periciales solicitados por la parte demandante y cooperar plenamente con la Justicia, para que los hechos pudieran establecerse de forma independiente y objetiva", alegó