26 de febrero de 2026 - 20:52

La curiosa defensa de un famoso DJ acusado de abuso: alegó que padece "sonambulismo sexual"

Un DJ de música electrónica fue acusado de abuso sexual y argumentó que el hecho sucedió mientras se encontraba "en estado de sonambulismo"

Un famoso DJ acusado de abuso sexual se defendió y alegó que padece de sonambulismo sexual

Un famoso DJ acusado de abuso sexual se defendió y alegó que padece de "sonambulismo sexual"

Foto:

Canva
Por Redacción Mundo

Recientemente, el reconocido DJ suizo Odymel quedó envuelto en una polémica tras ser acusado de abuso sexual. La acusación habría comenzado cuando un excolaborador de la agencia STEER Management publicara en redes sociales capturas donde se mostraban presuntos testimonios y denuncias contra varios artistas vinculados a la firma, entre los que se encontraba Odymel.

Leé además

Eduardo Jesús Videla, acusado de violencia de género y abuso sexual en Maipú

Viajó desde Canadá para conocerlo y sufrió violencia en Maipú: imputan a su novio por abuso sexual y golpes

Por Oscar Guillén
Diego D’Ascanio Brandi, condenado por abusar de su sobrina. 

La Corte Nacional rechazó revisar la condena de empresario mendocino que abusó de su sobrina: seguirá preso hasta 2029

Por Redacción Policiales

Tras las acusaciones, el DJ y productor belga rompió el silencio y publicó un mensaje en sus redes. Lejos de negar lo sucedido, el músico expresó que habría mantenido relaciones consensuadas con una persona y afirmó no tener ningún recuerdo de ese momento.

Odymel- DJ suizo
El DJ suizo Odymel fue acusado de abuso sexual y alegó que padece

El DJ suizo Odymel fue acusado de abuso sexual y alegó que padece "sonambulismo sexual"

Odymel dijo que padecía de Sexsomnia

En su descargo, el DJ calificó la situación como "delicada y compleja" y alegó que padece de "sexsomnia", un episodio sonámbulo de carácter sexual. Su versión de los hechos fue que el acto habría ocurrido "mientras estaba durmiendo en estado de sonambulismo" y negó tener algún recuerdo del momento.

"Una noche, tras otro encuentro consensuado, me quedé dormido a su lado. Según me contó ella más tarde que primero empecé a hacer gestos sexuales involuntarios hacia mí mismo, antes de intentar iniciar otro encuentro sexual con ella, lo cual era indeseado", expresó el músico

"Me llevó tiempo comprenderlo, asimilarlo y aceptar que me estaban hablando de un momento del que no tengo ningún recuerdo y que no corresponde en nada con la manera en la que siempre he intentado comportarme", manifestó Odymel en sus redes sociales.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Odymel (@odymel__)

Además, el productor suizo aseguró que comenzó un tratamiento psicológico para tratar la sexosmnia y aseguró estar colaborando con la Justicia en una investigación que se encuentra en curso.

"Entiendo perfectamente lo difícil que es creer mi versión de los hechos ante un acto tan grave. Entiendo que echarle la culpa al sonambulismo pueda parecer una salida fácil. Precisamente por eso decidí participar en múltiples exámenes periciales solicitados por la parte demandante y cooperar plenamente con la Justicia, para que los hechos pudieran establecerse de forma independiente y objetiva", alegó

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Detuvieron en Brasil a un piloto de 60 años por presunta violación y difusión de material infantil.

Brasil: arrestaron en pleno embarque a un piloto por abuso y pornografía infantil

Por Redacción
Un perro salvó a su dueña de ser secuestrada en su domicilio luego de morder al atacante. 

Un perro salva a su dueña de un intento de secuestro: mordió al atacante y lo hizo huir

Por Redacción Mundo
Quiso cruzar a España con un parapente, pero no funcionó el plan.

Intentó entrar a España en un parapente y se estrelló contra el primer vallado: video del fallido cruce

Por Redacción Mundo
Jimmy Kimmel apuntó contra Trump tras su discurso: Aspirante a rey chiflado

Jimmy Kimmel apuntó contra Donald Trump tras su discurso: "Aspirante a rey chiflado"

Por Redacción Mundo