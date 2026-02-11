11 de febrero de 2026 - 21:40

Brasil: arrestaron en pleno embarque a un piloto por abuso y pornografía infantil

La Policía Civil de San Pablo arrestó a un piloto de Latam y a una mujer señalada como captadora de menores. La causa incluye cargos por abuso, producción y circulación de material pornográfico infantil.

Detuvieron en Brasil a un piloto de 60 años por presunta violación y difusión de material infantil.

Detuvieron en Brasil a un piloto de 60 años por presunta violación y difusión de material infantil.

Foto:

redes
Por Redacción

Un operativo de la Policía Civil de San Pablo terminó con la detención de Sérgio Antonio Lopes, piloto de 60 años de Latam, acusado de encabezar una red de explotación sexual infantil que habría operado durante casi una década.

Leé además

Shakira cantará gratis en la playa de Copacabana: 2 de mayo de 2026

Shakira confirmada para Copacabana en 2026: cuándo será su show gratuito

Por Redacción Espectáculos
El momento de máxima tensión que se vivió durante el partido de Flamengo.

Terrible momento en Brasil: Un jugador sufrió una convulsión en pleno partido

Por Redacción Deportes

El arresto se produjo el lunes en el aeropuerto de Congonhas, Brasil, cuando el comandante ya se encontraba en la cabina listo para despegar hacia Río de Janeiro. Agentes policiales interceptaron la aeronave durante el embarque y lo retiraron antes del despegue. La empresa informó que el vuelo se realizó con normalidad tras su reemplazo.

Embed

La investigación, iniciada en octubre de 2025, también derivó en la detención de una mujer de 55 años señalada como captadora de víctimas. Según la acusación, entregaba a sus propias nietas —de 10, 12 y 14 años— a cambio de dinero y otros beneficios.

De acuerdo con la pesquisa, el acusado coordinaba encuentros presenciales en moteles y recibía imágenes y videos por aplicaciones de mensajería. Por ese material realizaba pagos mediante transferencias por Pix, con montos de entre 50 y 100 reales por imagen. También habría financiado alquileres, medicamentos y electrodomésticos para las familias involucradas.

Embed

Hasta el momento se identificaron al menos diez víctimas, de entre 11 y 15 años. Los imputados enfrentan cargos por violación de persona vulnerable, explotación sexual de menores, difusión de pornografía infantil, uso de documentos falsos y coacción.

El operativo incluyó ocho allanamientos en San Pablo y Guararema, con 32 agentes y 14 patrullas. Se secuestraron dispositivos electrónicos que serán peritados. Latam expresó su “total repudio a cualquier acción criminal” y aseguró que colabora con la Justicia.

Mientras tanto, la causa continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Curazao, el país más pequeño en población y superficie que haya disputado jamás un Mundial. 

Mundial 2026: 10 curiosidades y datos clave que lo convertirán en el torneo más revolucionario de la historia

Por Nicolás Salas
El padre de la abogada se refirió a la difícil situación que vive su hija y expresó su tranquilidad luego de que se ordenara su liberación. 

La angustia del padre de la abogada detenida en Brasil por gestos racistas: "Temí por la vida de ella"

Por Redacción Sociedad
Detuvieron a la abogada argentina en Brasil: fue trasladada a una comisaría y podría ir a una cárcel común.

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas en Brasil

Por Redacción Sociedad
Un municipio de Brasil hizo una torta gigante para sus ciudadanos, pero todo se salió de control.

Un municipio hizo una torta gigante por su aniversario pero todo se salió de control

Por Redacción Mundo