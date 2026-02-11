Brasil: arrestaron en pleno embarque a un piloto por abuso y pornografía infantil

La Policía Civil de San Pablo arrestó a un piloto de Latam y a una mujer señalada como captadora de menores. La causa incluye cargos por abuso, producción y circulación de material pornográfico infantil.

Un operativo de la Policía Civil de San Pablo terminó con la detención de Sérgio Antonio Lopes, piloto de 60 años de Latam, acusado de encabezar una red de explotación sexual infantil que habría operado durante casi una década.

El arresto se produjo el lunes en el aeropuerto de Congonhas, Brasil, cuando el comandante ya se encontraba en la cabina listo para despegar hacia Río de Janeiro. Agentes policiales interceptaron la aeronave durante el embarque y lo retiraron antes del despegue. La empresa informó que el vuelo se realizó con normalidad tras su reemplazo.

La investigación, iniciada en octubre de 2025, también derivó en la detención de una mujer de 55 años señalada como captadora de víctimas. Según la acusación, entregaba a sus propias nietas —de 10, 12 y 14 años— a cambio de dinero y otros beneficios.

De acuerdo con la pesquisa, el acusado coordinaba encuentros presenciales en moteles y recibía imágenes y videos por aplicaciones de mensajería. Por ese material realizaba pagos mediante transferencias por Pix, con montos de entre 50 y 100 reales por imagen. También habría financiado alquileres, medicamentos y electrodomésticos para las familias involucradas.

Embed ➡️ Piloto da Latam é preso no aeroporto de Congonhas acusado de pedofilia



Hasta el momento se identificaron al menos diez víctimas, de entre 11 y 15 años. Los imputados enfrentan cargos por violación de persona vulnerable, explotación sexual de menores, difusión de pornografía infantil, uso de documentos falsos y coacción.