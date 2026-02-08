Terrible momento en Brasil: Un jugador sufrió una convulsión en pleno partido

El volante Alexandre Souza se desplomo durante el partido de Sampaio Correa-Flamengo, ahora todo Brasil pide por la salud del futbolista.

El momento de máxima tensión que se vivió durante el partido de Flamengo.

El partido quedó lejos de ser la prioridad principal cuando el futbolista Alexandre Souza, de Sampaio Corrêa, se desplomó repentinamente a los ocho minutos de iniciado el encuentro ante Flamengo. El Maracaná, mítico estadio de Brasil. Quedó en silencio ante la angustiante situación y el Campeonato Carioca se detuvo durante algunos minutos.

Los futbolistas de ambos clubes rodearon al jugador frente a la delicada imagen que se transmitía, y a los pocos segundos ingresó la ambulancia para asistir al mediocampista, que yacía en el suelo. Cuando el móvil se retiró del estadio, el Maracaná estalló en una ovación para Alexandre, y los propios jugadores lo despidieron entre aplausos, en medio de una emotiva narración de los relatores.

image Alexandre Souza está evolucionando de manera óptima y está fuera de peligro. Gentileza La salud del Futbolista Alexandre Souza El último parte médico trajo alivio en medio de la preocupación, ya que Alexandre Souza evoluciona de manera favorable luego de descompensarse en el partido entre Sampaio Corrêa y Flamengo. El volante fue trasladado rápidamente a un hospital, donde los primeros estudios descartaron complicaciones graves. Permanece en observación mientras se realizan exámenes complementarios para determinar las causas del episodio que paralizó al Maracaná y generó conmoción en todo el fútbol brasileño.

Souza es un mediocampista con trayectoria en el fútbol local, forjado en competencias estaduales y equipos del ascenso. Pasó por clubes como Bangu, Portuguesa RJ y Volta Redonda, antes de llegar a Sampaio Correa.

Embed - JOGADOR CONVULSIONA EM CAMPO E SAI DE AMBULÂNCIA EM JOGO DO FLAMENGO X SAMPAIO CORRÊA El mensaje del jugador que le trajo tranquilidad a todo Brasil En enero de 2024, Alexandre Souza sufrió un grave accidente de motocicleta que casi lo deja tetrapléjico y sin poder caminar. Tras meses de recuperación, volvió a las canchas recién en 2025, demostrando su fuerza y perseverancia. Ahora, después del susto en el partido con Flamengo, el propio Souza agradeció a sus seguidores por el apoyo y las oraciones a través de sus redes sociales "El susto mayor ya pasó. Gracias por los mensajes y oraciones… tengo la certeza de que volveré".

A raíz del episodio, el mediocampista tuvo que retirarse del encuentro, aunque el partido continuó. Flamengo terminó imponiéndose por un contundente 7 a 1, dejando en evidencia la superioridad del equipo local en el Maracaná. image El Mengao le ganó 7 a 1 a Sampaio Correa. Gentileza