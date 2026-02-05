5 de febrero de 2026 - 20:14

Por "riesgo de fuga" piden prisión preventiva para la abogada acusada de racismo en Brasil

Luego de conocerse la nueva medida de la Justica de Río de Janeiro, la argentina publicó un video en el que asegura tener miedo y denunció que están vulnerando sus derechos.

La abogada santiagueña, retenida en Brasil, emitió un comunicado en sus redes luego de conocerse el pedido de prisión preventiva.&nbsp;

La abogada santiagueña, retenida en Brasil, emitió un comunicado en sus redes luego de conocerse el pedido de prisión preventiva. 

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La situación legal de Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña retenida en Brasil desde el pasado 14 de enero, dio un nuevo giro en las últimas horas. La Justicia de Río de Janeiro solicitó su prisión preventiva luego de imputarla formalmente por el delito de "injuria racial", un cargo que en la legislación brasileña no contempla fianza y tiene penas de entre dos y cinco años de cárcel.

La medida fue solicitada este jueves por el Ministerio Público de Río de Janeiro, se apoyó en un posible “riesgo de fuga” de la joven. El Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro decidió hacer lugar al pedido de la fiscalía, que había solicitado la prisión preventiva de la abogada por la posible intimidación a los testigos.

Desde su defensa, según medios locales, aseguraron que esta decisión es “una medida exagerada, ya que Agostina siempre estuvo a derecho y a disposición cada vez que la llamaron”.

La Policía Civil dio por cerrada la investigación el 23 de enero, el video de los gestos de la argentina es prueba suficiente de una ofensa que continuó incluso después de que ella abandonara el local.

Las palabras de la abogada

Tras la orden de la prisión preventiva, Agostina Páez publicó un video en sus redes sociales en el que brevemente relata cómo vive esta situación. “Soy Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, y recibí la notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí, por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, indicó.

