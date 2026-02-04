4 de febrero de 2026 - 14:19

Piden prisión preventiva para la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: "Es una locura"

La situación de Agostina Páez se agravó tras ser imputada por "injuria racial". La Justicia de Río de Janeiro considera que sus gestos "extrapolaron cualquier malentendido".

La situación legal de Agostina Páez la abogada e influencer santiagueña retenida en Brasil desde el pasado 14 de enero se complicó. La Justicia de Río de Janeiro solicitó su prisión preventiva tras imputarla formalmente por el delito de "injuria racial", un cargo que en la legislación brasileña no contempla fianza y tiene penas de entre dos y cinco años de cárcel.

Páez de 29 años, quien actualmente permanece con tobillera electrónica y su pasaporte retenido, fue denunciada por empleados de un bar en Ipanema luego de un altercado en el que realizó gestos racistas (simulando movimientos de un mono).

El Ministerio Público de Río de Janeiro sostiene una postura firme. En un escrito, los fiscales destacaron que una de las acompañantes de la joven habría intentado frenarla, lo que para la justicia brasileña demuestra que Páez tenía "plena conciencia" de la índole discriminatoria de sus actos. Según el organismo, los hechos "golpearon directamente a la víctima con delitos de manera peyorativa y discriminatoria".

Por el contrario, el abogado de la joven, Sebastián Robles, dijo que "es una locura lo que están pidiendo". "No hay antecedentes de una condena así a un extranjero. Es arbitrario porque no cuenta con un plazo razonable y aún no hay una acusación formal por parte del Ministerio Público", afirmó en diálogo con Radio Perfil.

Para el entorno de la abogada, esto refuerza su versión original: que los gestos de Páez fueron una reacción, en tono de broma interna con sus amigas, ante la provocación y gestos de los empleados. Sin embargo, para la Policía Civil, que dio por cerrada la investigación el 23 de enero, el video de los gestos de la argentina es prueba suficiente de una ofensa que continuó incluso después de que ella abandonara el local.

El caso no solo afecta a Agostina. Una de sus amigas también quedó imputada por "falso testimonio" al respaldar la versión de la influencer ante las autoridades.

