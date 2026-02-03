Trágico vuelco en San Carlos: un muerto y una mujer herida en la Ruta 40

La víctima fatal tenía 55 años y viajaba junto a una mujer que sufrió politraumatismos. Ambos con domicilio en Brasil.

Un accidente vial con desenlace fatal se registró este martes en el departamento de San Carlos. Se trató de una camioneta que volcó sobre la Ruta Nacional 40 y su conductor perdió la vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, a la altura del kilómetro 3253, en la zona de Pareditas. Según la información policial, el vehículo involucrado fue una camioneta Mitsubishi L200, con patente de Brasil, que circulaba en sentido sur–norte.

Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que provocó el vuelco del vehículo, que terminó con sus ruedas hacia arriba en la banquina oeste de la traza.

Murió un ciudadano brasileño tras un vuelco en Ruta 40 en San Carlos Murió un ciudadano brasileño tras un vuelco en Ruta 40 en San Carlos. Prensa Seguridad Como consecuencia del siniestro, el conductor, identificado como E. E. D. S., de 55 años, con domicilio en Brasil, falleció en el lugar. La acompañante, R. G. D. S., de 53 años y también con domicilio en Brasil, sufrió politraumatismos.