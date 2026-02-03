3 de febrero de 2026 - 22:39

Trágico vuelco en San Carlos: un muerto y una mujer herida en la Ruta 40

La víctima fatal tenía 55 años y viajaba junto a una mujer que sufrió politraumatismos. Ambos con domicilio en Brasil.

Murió un ciudadano brasileño tras un vuelco en Ruta 40 en San Carlos.

Murió un ciudadano brasileño tras un vuelco en Ruta 40 en San Carlos.

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente vial con desenlace fatal se registró este martes en el departamento de San Carlos. Se trató de una camioneta que volcó sobre la Ruta Nacional 40 y su conductor perdió la vida.

Leé además

Continúan la búsqueda de los dos delincuentes prófugos por el robo en Colegiales. 

Tres delincuentes robaron el auto de una mujer, tomaron las llaves de su casa y golpearon a su marido

Por Redacción Policiales
Murió un ex policía en la puerta de su domicilio tras recibir una disparo en la cabeza. 

Murió un policia retirado luego de recibir un disparo en la puerta de su domicilio

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, a la altura del kilómetro 3253, en la zona de Pareditas. Según la información policial, el vehículo involucrado fue una camioneta Mitsubishi L200, con patente de Brasil, que circulaba en sentido sur–norte.

Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que provocó el vuelco del vehículo, que terminó con sus ruedas hacia arriba en la banquina oeste de la traza.

Murió un ciudadano brasileño tras un vuelco en Ruta 40 en San Carlos
Murió un ciudadano brasileño tras un vuelco en Ruta 40 en San Carlos.

Murió un ciudadano brasileño tras un vuelco en Ruta 40 en San Carlos.

Como consecuencia del siniestro, el conductor, identificado como E. E. D. S., de 55 años, con domicilio en Brasil, falleció en el lugar. La acompañante, R. G. D. S., de 53 años y también con domicilio en Brasil, sufrió politraumatismos.

Tras el accidente, trabaja en la zona Policía Vial y efectivos de la Comisaría 18°, quienes realizan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del vuelco. Además se registran demoras del tránsito en el lugar del hecho, ante el accionar de las autoridades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un obrero terminó bajo una retroexcavadora tras ser atropellado 

Un obrero fue atropellado y terminó atrapado bajo una retroexcavadora en Luján

Por Redacción Policiales
Murió un motociclista tras un choque frontal con un camión en General Alvear

Tragedia en Luján: una niña de dos años murió ahogada tras caer a una pileta

Por Redacción Policiales
Secuestraron celulares que intentaban ingresar en el Complejo Penitenciario San Felipe. 

Intentó ingresar celulares para presos en una bolsa de leña y fue descubierto en la cárcel de San Felipe

Por Redacción Policiales
Un joven denunció que sus jefes lo secuestraron y golpearon para no pagarle.

Un joven denunció que sus jefes lo secuestraron y golpearon para no pagarle

Por Redacción Policiales