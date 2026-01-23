Abogada detenida en Brasil: se filtró un nuevo video que podría complicar la situación de los empleados del bar

La abogada argentina Agostina Páez permanece retenida en Brasil desde el pasado 14 de enero, tras ser filmada realizando gestos racistas contra trabajadores de un bar en Río de Janeiro. Sin embargo, en las últimas horas, comenzó a circular un nuevo video de las cámaras de seguridad del establecimiento que podrían significar un nuevo giro en la causa.

Las imágenes muestran a uno de los empleados realizando gestos obscenos hacia las argentinas. Este material respalda la versión de la joven abogada, quien sostuvo que junto a sus amigas, fueron víctimas de maltrataos raíz de la disputa inicial del pago de la cuenta.

Según el relato de Agostina, a partir del problema por el cobro, los empleados se tornaron agresivos mientras ellas intentaban retirarse del lugar. "Nos siguieron haciendo gestos obscenos, tocándose los genitales, señalándonos y riéndose de nosotras" comentó la joven.

ATENTI! VIDEO DEL CASO DE AGOSTINA PÁEZ, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil. Las cámaras del bar complican la situación de los empleados. Así se burlaban de ella y sus amigas, que tuvieron que pagar lo que quiso el bar y no lo que en realidad consumieron. pic.twitter.com/KNTUuK3YaW

El abogado de Agostina Páez, Sebastián Robles, aseguró que intentarán que la dejen salir del país para que regrese a Argentina con su familia. Actualmente, la joven se encuentra utilizando una tobillera electrónica y su pasaporte fue retenido.

“La idea es que pueda volver al país, pero sometida a un proceso en el que se le realicen las formalidades pertinentes , se dé la primera audiencia que corresponda y, luego de eso, se levante la medida y pueda regresar con su familia y amigos. Después, continuar con el proceso de una manera virtual”, explicó Robles en diálogo con TN.

“Si el juez considera que necesita estar presencial, se lo hará. Lo que queremos resolver ahora es que salga del país”, remarcó.

El abogado se refirió a la cautelar que impide la salida de Páez de Brasil “Hay una medida impuesta donde no fija ningún tipo de plazo razonable, una medida totalmente arbitraria. Le dicen que no pueden salir del país, pero no hasta cuándo”.

Robles también se refirió a la situación angustiante que atraviesa de su clienta: “Está preocupada, angustiada por toda esta situación. Le afectó muchísimo y lo único que quiere es cumplir con todas las medidas y tratar de que esta cuestión avance lo más rápido posible para regresar”.

El letrado además se refirió al nuevo video y como esta prueba se vuelve clave para la defensa, ya que si bien estas imágenes no borran el hecho ocurrido, prueban que no existió conducta unidireccional y espontánea por parte de su defendida.

“Para nosotros es muy relevante porque está la introducción del dato que nosotros venimos diciendo, que hubo una provocación previa del denunciante, con un gesto obsceno, por el cual contesta Agostina. Esto no borra el hecho, pero cambia el encuadre y refuerza la teoría de que hubo un conflicto bilateral y que demuestra una provocación”, señaló Robles a TN.

Al igual que su clienta, Robles describió la secuencia de los hechos. Según si testimonio,Páez y sus amigas consumieron bebidas alcohólicas en un local, abonaron su cuenta y, al retirarse, fueron interceptadas por cinco personas del establecimiento, quienes alegaron que debían pagar otra cuenta. Al realizar el pedido de ver al gerente , se produjeron diferentes tipos de injurias por parte de los empleados. “Una amiga termina abonando la cuenta para poder retirarse del local, porque se lo impedían, y hay videos que muestran que cinco personas no las dejaban salir”, sostuvo Robles.