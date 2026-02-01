Brasil venció a Argentina en la final de la Copa América de futsal en el último minuto

Brasil se coronó campeón de la Copa América de fútbol sala, al vencer por 2-1 a Argentina , en un partido disputado en un estadio colmado de la ciudad de Luque, Paraguay.

La Canarinha, máxima ganadora del certamen, conquistó su duodécimo título en una final ya habitual frent e a la Albiceleste, que hasta el momento suma tres trofeos.

La arena «Estadio Óscar Harrison» del Comité Olímpico Paraguayo (COP) fue escenario de un encuentro muy disputado y parejo, en el que empezó dominando Brasil ante una Argentina combativa que sobre el final del encuentro llegó a ilusionarse con la copa tras alcanzar el empate.

Joao Víctor, jugador del Krasnodar de Rusia, fue el encargado de abrir el marcador para Brasil tras superar la marca de dos argentinos, justo en la mitad de la primera etapa donde la Albiceleste luchó para contener el ataque rival a costa de acumular infracciones.

El gran protagonista de Brasil fue el arquero Matheus q uien salvó a su equipo del empate al desviar remates de los argentinos Matías Rosa y Kevin Arrieta.

Brasil campeón de América dejó sin chances a conjunto Albiceleste en la final.

Argentina igualó sobre el cierre

Con dos minutos por disputarse, la presión de Argentina dio resultado con el empate convertido por Rosa, que hizo pensar que el duelo se encaminaba al tiempo suplementario.

image El equipo dirigido por Matías Lucuix jugó un gran campeonato y llegó a la final invicto. Gentileza.

El festejo de los argentino duró poco porque el 2 a 1 llegó un minuto después de la mano de Dyego Henrique, jugador del Barcelona de España, cuando restaba 1 minuto y fracción para el final.

Previo a la final, Perú logró este domingo su mejor actuación histórica en el torneo continental tras vencer por 4-1 a Venezuela y subió al podio en el tercer lugar.