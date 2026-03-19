Cierran el paso Cristo Redentor por pronóstico de fuerte temporal en Alta Montaña: cuándo y a qué hora

Equipos de coordinación de Chile y Argentina llegaron a un acuerdo preventivo por riesgo de intransitabilidad. El sábado será evaluada una posible reapertura.

El paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este viernes 20 de marzo como consecuencia de un frente de inestabilidad que afectará principalmente al sector chileno. La decisión se tomó de manera preventiva ante el pronóstico de lluvias intensas y posibles tormentas que comenzarán durante la noche de este jueves.

Según informó oficialmente Gendarmería Nacional, la interrupción de la circulación comenzará a las 11 en Guardia Vieja y Uspallata, mientras que el cierre total del paso se hará efectivo a partir de las 13. La reapertura será evaluada el sábado 21 a las 6 de la madrugada, dependiendo de las condiciones climáticas.

Comunicado oficial del cierre del Paso Cristo Redentor. Comunicado oficial del cierre del Paso Cristo Redentor. Así estará el tiempo en Chile Un sistema frontal afectará la zona central de Chile entre jueves y viernes, según indicó un medio local. La precipitaciones podrían superar los 40 milímetros, mientras que el fenómeno se concentrará principalmente durante la noche. Esto también incrementa el riesgo de inundaciones.

Un agroclimatólogo del país vecino explicó que mayor intensidad del evento se registrará en horario nocturno, aumentando la probabilidad de emergencias. “La gran preocupación de este evento es que va a llover mayoritariamente de noche… y esa concentración puede ocasionar inundaciones”, explicó.