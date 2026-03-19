19 de marzo de 2026 - 19:09

Preocupación por AC/DC: internaron de urgencia al guitarrista Stevie Young en Buenos Aires

El músico fue ingresado a un hospital en Buenos Aires tras presentar un malestar físico. Desde su entorno aseguraron que se trata de estudios preventivos y que se encuentra en buen estado.

Stevie Young, guitarrista de AC/DC, bajo observación médica en Argentina.

Stevie Young, guitarrista de AC/DC, bajo observación médica en Argentina.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue internado de urgencia en Buenos Aires luego de presentar un malestar físico tras arribar a la Argentina desde Chile, donde la banda también cumplía compromisos de su gira internacional.

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Según informó su entorno, el músico de 69 años comenzó a sentirse mal durante el traslado hacia la capital argentina. Esto motivó una consulta médica inmediata y su posterior ingreso a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva.

Desde el equipo del artista llevaron tranquilidad y explicaron que la internación responde a un procedimiento preventivo. “Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios", indicaron oficialmente.

Comunicado de AC/DC
Comunicado de AC/DC.

Comunicado de AC/DC.

En la misma línea, aclararon que el guitarrista se encuentra estable y de buen ánimo, a la espera de los resultados médicos: “Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”.

A pesar del episodio, la banda mantiene en pie sus compromisos en el país y no se anunciaron modificaciones en su agenda.

El regreso de AC/DC a la Argentina

La llegada del grupo se da en el marco del Power Up Tour, la gira mundial con la que AC/DC volvió a los escenarios tras más de 16 años sin presentarse en la Argentina.

Actualmente, la banda está liderada por Brian Johnson en la voz y Angus Young en guitarra líder. En esta nueva etapa, también forman parte Stevie Young, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo.

Stevie Young fue hospitalizado en Argentina
Stevie Young fue hospitalizado en Argentina.

Stevie Young fue hospitalizado en Argentina.

El tour toma su nombre del disco “Power Up” (2020), un trabajo especialmente dedicado a Malcolm Young, histórico guitarrista y fundador del grupo.

El grupo era su bebé, la vida de Mal, era él quien nos empujaba a continuar. Siempre nos decía, ser músico es como hallarse a bordo del Titanic, el grupo continúa tocando independientemente de lo que le suceda al barco”, explicó su hermano Angus al momento del lanzamiento.

Como parte del espectáculo en Argentina, la banda contará con la participación de The Pretty Reckless, el grupo estadounidense liderado por Taylor Momsen, que acompañará como invitado en esta etapa de la gira.

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